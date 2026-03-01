El trompo fue el protagonista en el cierre de Viva Venezuela Mi Patria Querida

El pasado sábado 28 de febrero, los espacios de la Terraza B1 en Ciudad Caribia se llenaron de risas, ingenio y de ese sonido nostálgico de la madera girando sobre el suelo. En una jornada que celebró nuestra identidad, la comunidad se reunió para disfrutar de un taller especial de elaboración de trompos con materiales de reciclaje, marcando un cierre de mes inolvidable.

Texto: María Sojo / Fotos: Promotores Culturales Locales

El evento formó parte de la programación de los Cumpleaños Viva Venezuela Mi Patria Querida, una iniciativa que busca mantener vivos nuestros lazos culturales. En esta ocasión, el encuentro no solo fue para jugar, sino para crear: bajo la guía del promotor cultural Drigny Pirela, niños, jóvenes y adultos aprendieron que con un poco de creatividad y elementos reutilizados, es posible fabricar uno de los juguetes más emblemáticos de nuestra historia.

El trompo es un juguete tradicional que ha sido parte de la cultura infantil en Venezuela durante muchas generaciones, y su conexión emocional evoca recuerdos de la infancia, juegos en la calle y momentos compartidos con amigos y familiares. Este juguete no solo es un símbolo de diversión, sino que también representa la unión, la creatividad y la tradición.