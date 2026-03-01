Gran Misión Viva Venezuela conmemoró el 27 de Febrero de 1989 con el foro “Venezuela en 4 tiempos”

En el marco de la conmemoración de los 37 años de la rebelión popular del 27 de Febrero de 1989, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida (GMVVMPQ) llevó a cabo con éxito el foro “Venezuela en 4 tiempos”.

Texto: Prensa MPPC (Texto: María Sojo / Fotos: Wilson Medina)

El encuentro, que reunió a formadores, tutores, animadores y facilitadores, de la Gran Misión, tuvo lugar en los espacios de la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera” (antiguo Cuartel San Carlos). El evento se centró en la reflexión crítica sobre el proceso histórico-cultural venezolano, analizando la evolución política y social del país desde 1958 hasta la actualidad.

El inicio del foro estuvo a cargo de Manuel Reina, facilitador de la GMVVMP y orador de orden, quien recordó la crudeza de los eventos ocurridos hace casi cuatro décadas. Reina subrayó el contexto de una nación convulsionada y describió la situación política de aquel entonces como un punto de quiebre para la soberanía nacional.

Posteriormente, un panel integrado por el sociólogo Luis Rosales, el economista Luis Suárez y el ingeniero Rafael Argoti, se ofreció un análisis multidimensional sobre las transformaciones del Estado venezolano. Los ponentes realizaron un recorrido cronológico que permitió a los asistentes comprender cómo el tejido cultural ha sido fundamental para la resistencia y la identidad del pueblo.

Cierre con visión de futuro

El foro contó con la destacada participación del diputado Noel Márquez y las palabras de clausura de la viceministra de Cultura, Karen Millán.

Durante su intervención, Millán resaltó el papel protagónico de la mujer en la construcción de la nueva historia del país. “Me siento profundamente orgullosa como mujer venezolana ante el comportamiento valiente y consciente que ha demostrado nuestro pueblo frente a los desafíos de la historia”, afirmó la viceministra.