Marjorie Molina: “El amigurumi te permite tejer desde superhéroes hasta un retrato personalizado”

La artesana falconiana, con más de una década de experiencia, celebró el Día Nacional de Muñequeras y Muñequeros desde su emprendimiento ‘Tejidos Mayo’, destacando la versatilidad del crochet y su poder para crear piezas únicas cargadas de energía y amor.

Alba Ciudad (Entrevista: Oriana Chirinos / Texto: Jorge Pinillos) Fotos: @tejidosmayo

Escucha la entrevista aqui:

En el marco de la celebración del Día Nacional de las Muñequeras y Muñequeros de Venezuela, en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 93.3 FM recibió a la artesana Marjorie Molina, una creadora dedicada al crochet y especialista en la técnica japonesa del amigurumi. Desde Punto Fijo, en la península de Paraguaná, Molina compartió su trayectoria, que se remonta a las enseñanzas familiares de su infancia, y reveló las infinitas posibilidades creativas que ofrece el tejido a crochet en la era moderna.

Durante la entrevista conducido por la periodista Oriana Chirinos, Molina desmitificó el arte de las muñecas de trapo, demostrando que ha evolucionado hacia la creación de piezas altamente personalizadas y contemporáneas. Su afirmación más reveladora sintetiza esta evolución: “Podemos hacer desde muñecas tradicionales hasta personajes de videojuegos y superhéroes. Nos pueden enviar una foto y tejer esa figura… es una técnica que te ayuda a explotar la creatividad al máximo”.

De la tradición familiar a la innovación: un legado que se transforma

Marjorie Molina inició su viaje en el mundo del crochet de la mano de sus tías y abuelas, quienes le transmitieron un oficio que hoy considera su pasión. “Desde pequeña me ha gustado mucho”, confesó, recalcando el valor de la transmisión intergeneracional de saberes. Sin embargo, lejos de limitarse a los patrones tradicionales, ha explorado y dominado diversas técnicas dentro del crochet: el tejido lineal, el circular en espiral (fundamental para los amigurumis) y el tapestry, esta última similar a la usada por comunidades indígenas wayuu pero adaptada con hilos y diseños diferentes.

“No hay mal que por bien no venga”: La pandemia como catalizador creativo

Un punto crucial en su carrera llegó en 2020, durante la pandemia. Este periodo de aislamiento, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para profundizar y diversificar su arte. Fue entonces cuando participó en la exposición virtual “Retacitos de tela para un Nacimiento”, organizada por la Galería Taller de Arte Macanao de Nueva Esparta, donde presentó un nacimiento tejido completamente en crochet, destacándose entre piezas confeccionadas principalmente en tela.

“Debido a la pandemia, logré aprender esta técnica estando en casa”, explicó Molina. Ese tiempo de pausa le permitió dominar la creación de animalitos, datos y diversos personajes, expandiendo significativamente el catálogo de su emprendimiento, ‘Tejidos Mayo’. Hoy, su portafolio incluye desde accesorios, bisutería y utensilios para el hogar, hasta ropa, trajes de baño y, por supuesto, los emblemáticos amigurumis.

El valor de lo hecho a mano: energía, amor y piezas únicas

Al reflexionar sobre la esencia de su oficio en su día nacional, Marjorie Molina hizo una defensa elocuente del trabajo artesanal. Conectó su labor con la tradición immortalizada por Ali Primera en su canción “La muñeca de Sobeida”, subrayando la importancia de mantener viva esa herencia cultural.

“Lo hecho a mano transmite una energía, un amor y una dedicación que no consigues en algo industrializado”, afirmó con convicción. Para ella, cada pieza es un contenedor del tiempo, creatividad y esencia de su creador, lo que las convierte en objetos perdurables y con un valor emocional incomparable. Este principio es el corazón de su servicio de personalización, donde transforma una fotografía enviada por un cliente en un amigurumi único, llevando la artesanía a un nivel de significado personal profunda.

Un llamado a apoyar la artesanía nacional

Desde el estado Falcón, donde se realizan encuentros de muñequeras y muñequeros para exhibir sus creaciones, Molina hizo un llamado al público a valorar y apoyar el trabajo artesanal. “Apoyen todo lo que es hecho a mano”, pidió, “son objetos que van a perdurar en el tiempo y tienen una connotación de energía y dedicación”.

Para quienes deseen conectarse con su trabajo y realizar encargos, la artesana invita a seguir su emprendimiento ‘Tejidos Mayo’ en las redes sociales, donde muestra el vasto universo de posibilidades que se pueden crear con aguja, hilo y una creatividad sin límites. En Instagram: @tejidosmayo y también en Facebook.

La entrevista con Marjorie Molina no solo celebró una efeméride, sino que puso en evidencia la vitalidad, adaptabilidad y profundo significado cultural de un oficio ancestral que, en manos de artistas como ella, se renueva constantemente para hablarle a las nuevas generaciones.