Percusión dominicana repicó en el 7mo. Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores del IAEM

Con éxito se llevó a cabo este miércoles 11 de marzo de 2026, el taller-clínica “Percusión de República Dominicana”, en el piso 16, salón Hugo Chávez, Torre Norte (El Silencio, Caracas), sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Texto: Sergio Chapman / Fotos: Prensa IAEM

La actividad se efectuó con motivo de la continuación del “Capítulo 1: República Dominicana” del “7mo. Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores: Caribe Soy, de la tierra donde nace el sol”, que lleva adelante el Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM), desde el pasado 10 de marzo y que culminará el venidero 16 de abril.

Los facilitadores del citado taller-clínica fueron los experimentados percusionistas Franklin “Paco” Monterrey y Jonás Orta, quienes explicaron, tambora, güira y tumbadora en mano, las diferentes maneras de ejecutarlas.

Este jueves 12 de marzo, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., Fabiola Leal y Luis Fernando Plasencia dictarán la clase abierta “El Sabor del Merengue Dominicano”. La cita será en El Yabajero, planta baja de la Torre Norte de El Silencio.

“Empezamos el año pasado haciendo estos encuentros. Ya vamos por el séptimo que, al igual que el sexto, tiene que ver con nuestro Caribe”, destaca el maestro Juan Pérez, director del IAEM.

“El 7mo. Encuentro lo conforman cinco capítulos: República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Cuba”.

“En el de nuestro país, los Cantos de Faena estarán a cargo del profesor Carlos García y el cantante-cultor Vidal Colmenares, quien es muy versado en esta materia. En percusión se abordará la fulía, con ocasión de la proximidad del Velorio de la Cruz de Mayo. Un tercer conversatorio explicará las estructuras rítmicas de la música venezolana, la del tres, del seis, del 5/8, de ese trabajo del que a veces no sabemos el origen, ni cómo lo hacemos”.

“En lo que corresponde a Puerto Rico se abordará la salsa, como género que abarca a todo el Caribe; y la plena y la bomba como manifestaciones tradicionales”.

“En el capítulo de Colombia tendremos detalles del bullerengue, de su percusión tradicional, así como de las distintas vertientes de las danzas de esa nación, su historia y el por qué”.

“Cuba cerrará el Encuentro. Estará presente el cultor Noel Márquez con el proyecto ‘Canta, Toca y Baila’. También tendremos, con un conversatorio, al percusionista Franklin Rojas, mientras que el historiador e investigador Juan Carlos Báez hablará del ‘chá chá chá’ y del ‘danzón cubano’. La intención de los encuentros, que desarrolla el IAEM, es la de destacar el entorno cultural que nos une desde hace mucho tiempo”.

“Ahora es cuando queda por ver del ‘7mo. Encuentro Saberes, Sonidos y Sabores: Caribe Soy, de la tierra donde nace el sol.’. La invitación es a estar pendiente de los anuncios de los próximos eventos”, indica el maestro Juan Pérez. Instó a estar pendiente de las publicaciones en la cuenta de Instagram: @plataformaiaem.