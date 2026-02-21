Gran Misión Viva Venezuela realiza actividades este sábado para celebrar la Octavita de Carnavales 🗓

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, invita a todas las familias caraqueñas a sumarse este sábado 21 de febrero a la gran jornada Octavita de Carnavales por la Paz 2026, un despliegue cultural que llevará el brillo de nuestras tradiciones a cinco parroquias de la capital desde las primeras horas del día.

El amanecer cultural del sábado estará marcado por dos grandes focos de alegría.

A partir de las 10:00 de la mañana, la emblemática Casa de la Cultura y la Libertad Alí Primera (Cuartel San Carlos), en la parroquia Altagracia, abrirá sus puertas para una explosión de saberes y ritmos. Los asistentes vibrarán con la música del Ensamble de la Gran Misión Viva Venezuela y el ritmo inconfundible de Tambor en Clave, cerrando con la elegancia de Los Antaños Los Pastoreños. Las artes escénicas también tomarán protagonismo con el Teatro Manuelita Sáenz y su obra Niño Jesús, junto a la magia del Circo Nosotros Mismos con su pieza Un circo de Tamaño Familiar.

Simultáneamente, el espíritu festivo se apoderará de la parroquia Santa Teresa, donde la plaza La Concordia recibirá a los vecinos a partir de las 11:00 de la mañana, convirtiendo el centro de la ciudad en un espacio de encuentro, baile y celebración colectiva. Además, la jornada apuesta por el aprendizaje con talleres de papagayos dictados por Alfredo Escalona, muñequería con Carmen Hurtado y máscaras de carnaval con Wiyerly Cabrera, complementados con ajedrez, dominó y espacios de Arena Creativa.

La celebración se expandirá durante la tarde hacia el oeste capitalino, movilizando el talento propio de cada comunidad.

A las 2:00 p.m., la energía llegará a la calle Velutini en el sector El Observatorio de la parroquia 23 de Enero

También se realizarán actividades en la cancha de fútbol de la OP51 en Montalbán, parroquia La Vega.

El cierre de esta gran fiesta popular tendrá lugar a las 4:00 p.m., en la Ksa de Movimientos Culturales La Minka, en La Pastora, regresando a la parroquia Altagracia para sellar con broche de oro una jornada de participación masiva.

Esta gran movilización se enmarca en distintos vértices de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, orientados a la organización, participación, promoción y el fortalecimiento del poder comunal a través de la cultura, demostrando que ella es la herramienta más poderosa para la paz y la cohesión social.