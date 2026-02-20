Corte Suprema de EE.UU. invalida parte de los aranceles de Trump y éste reacciona con un impuesto global de 10%

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ofreció este viernes una rueda de prensa en relación a la decisión de la Corte Suprema del país, tomada horas antes, de invalidar sus aranceles globales.

Es profundamente decepcionante. Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte […] por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, manifestó. El presidente acusó al tribunal de tomar la decisión bajo la influencia de “intereses extranjeros y de un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente cree”.

Según Trump, los jueces demócratas de la Corte Suprema votaron en contra de su política de aranceles “automáticamente”, al igual que en el Congreso. “[Los demócratas] están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande“, sostuvo.

“Los países extranjeros que nos llevan años estafando están eufóricos, están muy felices” por la decisión, expresó el mandatario. “Bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo”, aseguró. El líder estadounidense aseguró que los aranceles no solo aportaron dinero al presupuesto de EE.UU., sino también le ayudaron a poner fin a cinco de las ocho guerras que dice haber arreglado.

Arancel global del 10 %

Asimismo, Trump indicó que su Administración utilizará otras alternativas “para reemplazar las que la Corte rechazó incorrectamente”. “Voy a tomar un rumbo diferente, probablemente el rumbo que debería haber tomado la primera vez”, anunció.

En este contexto, adelantó que esta jornada firmará una orden para imponer un arancel global del 10 % además de los aranceles habituales que ya se aplican, señalando que todos los aranceles de seguridad nacional y todos los aranceles existentes permanecen en pleno vigor y efecto.

“Tengo permitido destruir países”

Trump indicó que con su decisión la Corte le ha otorgado el “derecho incuestionable de destruir países extranjeros“. “Tengo permitido cortar todo comercio o negocio con un mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio. Puedo destruir el país. Incluso puedo imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer todo lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un dólar”, sostuvo.

La decisión de la Corte Suprema

Horas antes este viernes, la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los gravámenes destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos‘, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es “muy claramente una rama del poder impositivo”. Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, “acceso a los bolsillos del pueblo” a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

Aranceles

En agosto de este año, el presidente Trump impuso aranceles comerciales a múltiples países. Los gravámenes, cuyos montos oscilan entre el 10 % y el 41 %, fueron denominados en una orden ejecutiva como “aranceles recíprocos ajustados”.

El mandatario asegura que los aranceles son “la mejor herramienta” para ayudar a los trabajadores estadounidenses y apoyar a las empresas que producen productos fabricados en EE.UU.

Trump anunció que EE.UU. recibirá más de 600.000 millones de dólares en aranceles. “Hemos recaudado, y pronto recibiremos, más de 600.000 millones de dólares en aranceles, pero los medios de comunicación falsos se niegan a hablar de ello porque odian y faltan al respeto a nuestro país”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Además, el mandatario indicó que, gracias a los aranceles, “desde el punto de vista financiero y de la seguridad nacional”, EE.UU. se convirtió en un país “mucho más fuerte y respetado“.

