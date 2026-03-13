Gran Misión Viva Venezuela impulsó encuentro de cultores en defensa de la paz

Artistas, cultores y creadores sostuvieron este jueves 12 de marzo un encuentro con el diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra, en la Casa de la Libertad y la Cultura, Alí Primera, sede nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida, al tiempo que se dio por inaugurada una exposición fotográfica de esta Gran Misión de Nueva Generación.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross)

El encuentro contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, en compañía de autoridades del sector cultural del país. La jornada abrió con una sentida presentación de Helena Gil y Leo Vargas, quienes ofrecieron un breve repertorio musical.

“Este encuentro era necesario. Estamos estremecidos por lo ocurrido el 3 de enero, es una mancha indeleble en nuestra historia. Aquí está una parte importante de la vanguardia sensible de este país. Para ser artista, cultor, creador, tienes que tener una sensibilidad muy especial”, expresó el ministro Villegas.

En su intervención, Villegas señaló que esa sensibilidad propia de los creadores permite percibir “esa sensibilidad te hace sentir lo positivo, lo afirmativo, lo creativo, de una manera excepcional. Pero también te hace percibir con mayor intensidad lo doloroso, lo triste. Por eso estos hombres y estas mujeres están extremadamente estremecidos por lo ocurrido en nuestro país el 3 de enero”, dijo.

Destacó además, el espíritu conciente y amoroso del pueblo venezolano. “Somos sentir y pensar. Hay un pueblo estremecido que ha sabido cuidar la paz, ha sabido cuidar lo más valioso, que es la vida. Pero también está lleno de incertidumbres, dudas, rabias, angustias y mucho amor. Esa multiplicidad de sentimientos necesita ser cuidada también con palabras, con argumentos, con razonamientos”.

Villegas transmitió además un saludo solidario al presidente de la República Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y a su familia, al tiempo que resaltó el compromiso del sector cultural con la defensa de la alegría, la creación y la identidad venezolana.

“Que nuestro dolor y nuestra tristeza no borren nunca de nuestro rostro la alegría, la sonrisa, la creación, la música, la poesía, la pintura, la escultura, la muñequería. Y decimos todos con mucho orgullo: ¡Que viva Venezuela, Mi Patria Querida!”.

Unidad, conciencia histórica y la paz nacional

Durante el encuentro tomó la palabra el diputado Maduro Guerra, quien expresó la profunda emoción que le generó compartir con el sector cultural del país, e invitó a mantener tres tareas durante el proceso político actual que vive el país.

“Unidad máxima. No solo de quienes nos sentimos chavistas, sino de todos los venezolanos. Fue un ataque a la identidad nacional, al pueblo venezolano. Conciencia del momento histórico, y la paz como garantía de estabilidad y de que todo siga su marcha”, indicó.

Comentó que el acto tuvo una alta carga emotiva con sentimientos de familiaridad necesarios para tomar nuevos impulsos dentro de la identidad nacional. “El chavismo tiene algo que no es normal en ningún proceso político, es digno de estudio: en el chavismo existe un sentimiento de familia entre nosotros”, destacó.

Maduro Guerra reflexionó sobre el papel de la cultura como expresión integral de la identidad nacional al afirmar que es la condensación de la identidad histórico-política y sociocultural de un pueblo.

Igualmente, el parlamentario señaló que los hechos del pasado 3 de enero constituyen una marca en la memoria colectiva del país, pero insistió en la necesidad de sanar y seguir adelante. “Ese 3 de enero quedará marcado como una cicatriz visible. La vamos a sanar por el bien del país, por el bien del pueblo, pero nunca se nos puede olvidar lo que pasó”, dijo.

El diputado también subrayó el papel del sector cultural en la construcción de una conciencia nacional basada en el amor a la patria. “Este sector tiene la llegada, la forma y la sensibilidad para construir una hegemonía nacionalista de amor a la patria, con los ideales del Libertador al frente”.

Durante sus palabras transmitió un mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su ilegal secuestro en Estados Unidos. “Nuestra primera victoria es que Maduro y Cilia están vivos. ‘La patria nunca colonia, que el pueblo siga luchando’, nos decía Nicolás Maduro en días previos al 3 de enero.

Finalmente, propuso que desde la Gran Misión Viva Venezuela se impulse un proyecto editorial que recopile mensajes de solidaridad recibidos desde distintas partes del mundo, así como un trabajo de compilación de la obra musical del Cantor del Pueblo, Alí Primera.