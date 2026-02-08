Gran Misión Viva Venezuela se incorpora al Programa por la Paz y Convivencia

El Equipo Promotor Nacional de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, se incorpora a la hoja de ruta del Programa por la Paz y Convivencia Democrática, así lo informó este viernes 6 de febrero el coordinador del programa y también ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak.

Prensa MPPC / Fotos: Gustavo Quin

Durante una reunión de trabajo realizada en los espacios del Complejo Cultural Tiuna El Fuerte, junto a integrantes del programa y el equipo de la Gran Misión Viva Venezuela, se sumaron artistas, cultores y residentes de Ciudad Tiuna, víctimas del bombardeo extranjero del pasado 3 de enero.

“Es importante darle rostro de pintura, cine, literatura, al proceso histórico que estamos viviendo”, afirmó Villegas al subrayar la necesidad de vincular el quehacer político con la cultura.

En el encuentro se afianzó el compromiso de la Gran Misión con la preservación de la identidad nacional, a través del despliegue de actividades en todo el territorio venezolano, la promoción de las manifestaciones culturales tradicionales y el apoyo a los cultores populares.

De este modo, la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, se proyecta como un espacio de encuentro, convivencia, pluralidad y creación que enaltece la diversidad cultural del país.

