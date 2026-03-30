Jóvenes de Guárico apuestan a menos pantallas y más libros

Una importante jornada de distribución de obras de grandes autores del Boom latinoamericano se desarrolló en la 21.ª Filven Guárico, instalada en Valle de la Pascua.

Texto: Prensa Cenal

En esta cita literaria se entregaron a jóvenes de 15 a 30 años ejemplares de la colección “25 para el 25”, editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México y distribuida en el país en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), ente rector de la Plataforma del Libro y la Lectura.

Con gran entusiasmo juvenil y bajo la premisa “menos pantallas y más libros”, Samuel Arias, quien se encontraba en el recinto recibiendo un ejemplar de los libros “25 para el 25”, resaltó la importancia de desconectarse de la tecnología para conectar más con las letras: “Invito a todos los jóvenes a que se alejen de las pantallas y se interesen en la literatura”.

Por su parte, la profesora Lilimar Vera celebró la llegada de la Filven a Guárico, con sede en el municipio Leonardo Infante, resaltando que las políticas para el fomento del libro y la lectura permiten que los estudiantes de todos los niveles conozcan las novedades editoriales y a los autores de diversas publicaciones.

Vera agradeció la articulación entre el Gobierno nacional, regional y local para hacer posible este encuentro con la palabra escrita, que tuvo lugar los días 26 y 27 de marzo, bajo el lema Leer humaniza.