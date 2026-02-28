Presidenta (E) garantizó respeto por la inversión en sector hidrocarburos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este viernes 27 de febrero un encuentro estratégico con el sector hidrocarburos y autoridades de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Esta jornada, celebrada en el Salón Simón Bolívar de La Campiña, buscó fortalecer la producción nacional como eje central de la Agenda Económica Bolivariana.

Texto: Últimas Noticias (Randolph Borges) / Fotos: Prensa Presidencial

El evento reunió a 223 invitados, entre representantes del sector público y empresarios privados nacionales e internacionales. Rodríguez reconoció durante su intervención a los inversionistas que mantienen su apuesta por el desarrollo de la industria energética en el país.

Delcy Rodríguez se reúne con empresarios del sector petrolero, 27 de febrero de 2026

La mandataria valoró la permanencia de estos actores económicos a pesar de las dificultades externas que enfrenta la nación. Su discurso subrayó la importancia de la colaboración estrecha entre el Estado y el empresariado para reactivar plenamente la capacidad operativa de la industria petrolera y gasífera.

«Les agradezco porque han tenido una posición no digo solo de madurez, sino de profundo nacionalismo, de nunca abandonar a Venezuela, de siempre acompañarnos en los momentos más duros», subrayó la presidenta encargada frente al auditorio. Con estas palabras, destacó el compromiso de quienes decidieron sostener sus operaciones en el territorio venezolano en medio de un contexto desafiante para el comercio global.

Exigencia de respeto a la legalidad internacional

En el marco de la apertura económica, la mandataria exigió que se respete la inversión realizada en Venezuela desde cualquier instancia del planeta. Aseguró que el país mantiene sus puertas abiertas a los capitales extranjeros, siempre que estos se ajusten a las normas de convivencia entre naciones.

La soberanía sobre los recursos naturales y la seguridad jurídica de los contratos vigentes formaron parte esencial de sus planteamientos ante los asistentes.

«Estamos abiertos a la cooperación internacional, pero esa cooperación debe ser con el respeto de la legalidad internacional», precisó Rodríguez durante el encuentro. Esta declaración reafirma la postura del Ejecutivo sobre la necesidad de establecer relaciones comerciales basadas en el reconocimiento mutuo y el fin de las presiones unilaterales.

El objetivo principal sigue siendo convertir a la nación en una potencia productora de crudo, gas y petroquímica. Para lograr esta meta, la presidenta encargada enfatizó la necesidad de sumar esfuerzos conjuntos con la clase obrera y el sector privado.

Reiteró su compromiso inquebrantable por lograr el levantamiento definitivo de las medidas restrictivas que afectan la economía venezolana. «Es una batalla que voy a dar con mi máxima consciencia y con toda la fuerza de mi corazón», manifestó con determinación respecto a la lucha contra las sanciones.

Innovación y formación para el sector energético

Como una medida concreta para el futuro de la industria, la mandataria propuso la creación inmediata del Consejo Académico de los Hidrocarburos. Este nuevo órgano contará con la participación activa de todas las universidades públicas y privadas de Venezuela, buscando vincular el conocimiento científico con la producción real.

La iniciativa pretende modernizar los procesos extractivos y de refinación mediante el aporte del talento humano nacional.

La jornada concluyó con un llamado a la unidad de todos los factores productivos para blindar el sistema económico. Las autoridades de PDVSA presentes en la cita tomaron nota de los requerimientos de los empresarios para agilizar los mecanismos de inversión. Con este acercamiento, el Gobierno busca consolidar un modelo de gestión que garantice ingresos estables y el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto a través de su recurso más estratégico.