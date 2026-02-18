Fallece el reverendo Jesse Jackson, el gigante de los derechos sociales

El reverendo bautista Jesse Jackson, figura central en la lucha por la justicia social en Estados Unidos y referente global de la diplomacia popular, falleció este martes 17 de febrero de 2026 a los 84 años. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado donde resaltaron que el líder partió en paz y rodeado de sus seres queridos.

La noticia genera un profundo impacto internacional, pues Jackson dedicó más de cinco décadas a defender a los oprimidos, los marginados y a quienes carecían de voz en los sistemas de poder. Heredero directo del movimiento que lideró Martin Luther King Jr., con quien colaboró estrechamente hasta el momento de su asesinato, Jackson transformó la política estadounidense.

Sus campañas de primarias presidenciales de 1984 y 1988 rompieron barreras raciales y sentaron las bases para que, décadas más tarde, un líder afrodescendiente alcanzara la Casa Blanca. Su oratoria y su capacidad para movilizar a la «Coalición Arcoíris» inspiraron a millones de personas a creer en la igualdad real y en la participación política de las minorías.

Un legado de solidaridad con las causas del Sur Global

El liderazgo de Jesse Jackson trascendió las fronteras de Norteamérica para abrazar las luchas de liberación en todo el mundo. Su compromiso internacionalista lo llevó a enfrentar activamente el régimen del apartheid en Sudáfrica, convirtiéndose en un aliado fundamental para las naciones africanas en su búsqueda de justicia.

Jackson entendió que la lucha por los derechos civiles en su país estaba intrínsecamente ligada a la resistencia de los pueblos del Sur contra la opresión y el colonialismo.

En este camino de solidaridad, el reverendo forjó vínculos profundos con líderes mundiales que desafiaron el orden establecido.

Respaldó con valentía el derecho a la autodeterminación de los pueblos y mantuvo una estrecha relación de respeto con el Comandante en Jefe Fidel Castro, a quien visitó en Cuba en diversas ocasiones. Asimismo, Jackson manifestó un firme apoyo al Comandante Hugo Chávez, reconociendo en la Revolución Bolivariana un esfuerzo genuino por la inclusión social, asistiendo incluso a sus honras fúnebres en Caracas.

Defensor incansable de la justicia y la diversidad

Más allá de su activismo racial, Jackson abrazó la defensa de las minorías latinas y la comunidad LGBTQ+ como pilares fundamentales de su prédica política. Su visión integradora buscaba la unidad de todos los sectores excluidos bajo una misma bandera de dignidad humana.

En sus últimos años, a pesar de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2017, mantuvo su presencia en las calles, acompañando el clamor de justicia tras el asesinato de George Floyd y reafirmando su compromiso contra la violencia policial.

La ciudad de Chicago recibirá los restos del líder para un homenaje fúnebre que promete ser un encuentro de movimientos sociales de todo el planeta. El legado de Jesse Jackson sobrevive en cada lucha por la equidad y en la convicción de que la paz solo es posible a través de la justicia social.

Su vida representa un puente entre las conquistas del siglo XX y los desafíos del siglo XXI, recordando que la hermandad entre los pueblos es la herramienta más poderosa para transformar la historia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó el fallecimiento. “Con profunda tristeza recibimos la noticia de la partida del Reverendo Jesse Jackson, cuya voz resonó durante más de seis décadas como la ‘conciencia de la nación'”, escribió en su canal en Telegram.

“Su legado es imborrable: recordaremos siempre su llamado a ‘mantener la esperanza viva’ (Keep Hope Alive), un lema que dio fuerza y sostuvo a comunidades marginadas de Estados Unidos y del mundo. Su vida fue un testimonio de servicio dedicado a los olvidados, luchando por el derecho al voto, la justicia económica y la paz internacional”.

“Asimismo, será recordada su relación fraterna con el presidente venezolano Hugo Chávez, con quien sostuvo encuentros y diálogos en defensa del entendimiento entre Estados Unidos y Venezuela, respaldando iniciativas solidarias como el suministro de combustible de calefacción a comunidades vulnerables de Estados Unidos a través de CITGO , filial de Petróleos de Venezuela S.A. Nuestras condolencias a su familia y amigos”, escribió Delcy Rodríguez este 17 de febrero.