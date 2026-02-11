Expertos se congregaron en la UCV para analizar la historia indómita de Venezuela

Este martes se realizó el conversatorio ‘Nuestra historia indómita ante la colonización’ con la participación de los expertos Sergio Rodríguez, Diana Pérez y Vladimir Adrianza, en los espacios de la Hacienda Ibarra ubicada en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Texto: Prensa Comisión Presidencial UCV

Durante la actividad, se abordaron las posturas nacionalistas de diversos gobiernos, el papel de los recursos energéticos nacionales en el mapa global y la necesidad de desmontar el discurso y las prácticas colonialistas ancladas en la doctrina Monroe.

En este sentido, el Doctor en Estudios Políticos Sergio Rodríguez, aseveró que la Doctrina Monroe (1823) ha sido una herramienta de dominación de Estados Unidos para consolidar su hegemonía en América Latina y el Caribe durante dos siglos: “Hoy no existe el Derecho Internacional sino las relaciones de poder”.

A su juicio, esta doctrina incluyó acciones como la concreción de la idea panamericana a través de la realización de las Conferencias Interamericanas, la estrategia del “gran garrote”, la diplomacia del dólar a comienzos del siglo XX, la política del Buen Vecino ante la necesidad de buscar aliados durante la II Guerra Mundial y el surgimiento de la OEA en 1948.

“Incluso la ONU fue una imposición creada por los vencedores de la II Guerra Mundial. 54 países crearon la carta fundacional pero en el mundo hay 194 naciones. Después, todos los que quisieron ingresar debieron firmar la carta sin poder incluir observaciones propias de sus visiones, tradiciones, culturas. Mientras que el Consejo de Seguridad es una dictadura donde 5 países legalmente tienen la posibilidad de imponer su criterio”, agregó.

Por su parte, la Magister en Historia de América Contemporánea, Diana Pérez, señaló que tras lo ocurrido el 3 de enero existe “cierta desesperanza” en algunos sectores pero realmente los procesos históricos “son de avances y retrocesos” igual que la política.

“Nosotros fuimos vanguardia en el proceso de invasión española, acá fue complicado que se asentara el sistema colonial español, se tardaron más de cien años, mientras en México y Perú fue sumamente rápido. Cuando comienzan los procesos de independencia, Venezuela vivió la revolución más violenta del continente. Además, el Simón Bolívar de 1811 no es igual al de 1824, ni el de 1811 al de 1815 cuando escribe la carta de Jamaica. De igual forma, 1814 demuestra que el pueblo no siempre estuvo a favor de la Independencia”, precisó.

Mientras tanto, el analista internacional, Vladimir Adrianza, afirmó que en este momento Venezuela acumula 27 años de agresiones continuas que comenzaron con el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril del 2002 y se extendieron en diversas formas de presión política, económica y mediática: “Pero es la primera vez que Caracas ha sido bombardeada en toda su historia”.

Para finalizar, Adrianza puntualiza que este ataque llevaba meses preparándose. “Todo se intensifica porque en noviembre de 2024, la Agencia Internacional de la Energía publica unos estudios que demuestran que Estados Unidos está llegando al cenit de petróleo no convencional, porque el cenit de petróleo convencional llegó en 1971, en tiempos de Richard Nixon. Entonces ¿a qué se enfrenta Donald Trump? A las proyecciones. Para 2030 la producción estadounidense habrá caído alrededor de 30% y ellos no han desarrollado ninguna alternativa energética que sea capaz de suplantar el petróleo”.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303.000 a 304.000 millones de barriles, concentradas mayormente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Estas reservas representan alrededor del 17% del total mundial, superando a Arabia Saudita e Irán.