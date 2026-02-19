Arepa o Muerte: La comedia satírica que defiende la arepa como símbolo de identidad y resistencia cultural venezolana

En una entrevista concedida al noticiero Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Angie Vélez conversó con el equipo creativo del cortometraje “Arepa o Muerte”. El guionista y productor de campo Iruam Báez, junto a la actriz protagónica Maigualida Bello, presentaron los detalles de esta producción universitaria que, con humor y crítica social, aborda la defensa de la arepa como emblema de la venezolanidad. El proyecto, realizado en el marco de la materia Proyecto de Realización 2 de UNEARTE, cuenta con un equipo de más de 20 personas y tiene como meta convertirse en largometraje.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Juan Cano

Escucha la entrevista completa aquí:

Iruam Báez y Maigualida Bello llegaban para conversar sobre “Arepa o Muerte”, un cortometraje que, desde su estreno el pasado 11 de febrero en las muestras académicas de UNEARTE, no ha dejado de generar expectativas y sonrisas.

Una premisa absurda con un mensaje profundo

“Arepa o Muerte es una comedia satírica ambientada en un mundo donde las arepas están prohibidas”, explicó Iruam Báez, guionista y productor de campo de la obra, además de actor en la misma. “Es algo que parece bastante absurdo, pero es justamente de ese absurdo que hablamos de nuestra identidad y de la resistencia cultural. Es una historia exagerada que tiene persecuciones, tiene cárcel, tiene policías, tiene un primo chismoso, tiene bastantes cositas que nos llevan a identificarnos con este mundo”.

La premisa, aunque descabellada, toca fibras muy sensibles del ser venezolano. En un universo narrativo donde la harina de maíz ha sido desplazada por waffles, panquecas y pan francés, un grupo de valientes personajes se levanta para defender el alimento sagrado de la nación.

Personaes que resisten: Doña Chepa, La Gocha y Solteldo

Maigualida Bello, actriz protagónica del cortometraje, interpreta a Chepa, la líder indiscutible de esta revolución arepera. “Mi principal papel es porque soy la que mando y soy la jefa de la revolución de la arepa”, declaró con entusiasmo. “Vine a defenderla y a demostrarle a ese policía que nos anda persiguiendo y que nos quiere robar la harina, nos quiere sacar, pero nosotros estamos ahí luchando, porque la arepa es el Buda de resistencia y la arepa es la revolución”.

El elenco principal lo completan Inoa como La Gocha, Pedro (compañero de baja estatura) como Soteldo, Ricardo como el “policía sin masa” —el antagonista que persigue a los defensores de la arepa— y Darwin, con una pequeña aparición como un señor nervioso al inicio del corto. Juntos, dan vida a una historia que, en apenas 13 minutos con 20 segundos (incluidos créditos), logra condensar humor, crítica y una profunda reflexión sobre la identidad nacional.

El origen: De un chiste a una película

La génesis de “Arepa o Muerte” es tan creativa como espontánea. Iruam Báez relató cómo surgió la idea en el seno del equipo universitario. “Parte de mi sueño desde que entré en la universidad es hacer comedia. La comedia siempre ha sido un género difícil de hacer porque en el momento en que te identificas mucho con los personajes o con la historia, te dejas de dar risa y empiezas a sentirte muy metido”, explicó.

“Cuando nos reunimos como equipo, buscando la idea para trabajar, la idea nace de una premisa súper básica: una gocha, un enano y una caraqueña entran a un bar. ¿Qué pasa? Luego fuimos moldeando la idea; ya no era un bar, era una arepera. ¿Por qué están entrando a una arepera? ¿Qué pasó? Y paso a paso fuimos construyendo toda la historia, todo el universo alrededor de este chistecito muy básico. Y bueno, ahí empezamos con la identidad, con la cultura, con la defensa de lo nuestro, nos fuimos al barrio”, agregó Báez.

El equipo creativo está encabezado por seis estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes, (UNEARTE): Xioré Cubas como productora, Gier Velasco como director, Fabiana Torrealba como directora de arte, Gabriel Barrios como posproductor, e Iruam Báez como guionista y productor de campo. Sin embargo, la producción total movilizó a entre 20 y 25 personas, trabajando en cuatro locaciones distintas.

Grabaciones con sabor a comunidad

Las locaciones del cortometraje reflejan el espíritu popular de la propuesta. “Grabamos en Los Frailes de Catia, en Gato Negro y en los espacios del CENDIS, aquí abajito”, detalló Báez. “El casting lo hicimos en UNEARTE, en la Sala Margot Benacerraf, con apoyo de la Cinemateca”.

Uno de los aspectos más conmovedores de la producción fue la recepción de las comunidades donde filmaron. “El mayor tiempo donde estuvimos grabando fue en Los Frailes de Catia”, recordó Báez. “Desde que llegamos, con nuestro bolsito y nuestra camarita, preguntando y pidiendo permisos, la gente del consejo comunal nos dio una recepción muy bonita. La comunidad, la gente de las bodeguitas, de la mueblería, de la licorería, de la panadería, todos estaban siempre dispuestos: ¿necesitan cambiarse? ¿necesitan agua? ¿qué necesitan? ¿quieren comer?”.

Esta conexión con el barrio trascendió la pantalla. “La escena final”, adelantóBáez con una sonrisa, “tenemos a nuestros tres protagonistas que llegan triunfantes al barrio, acompañados de una multitud de gente que solamente estaba viéndonos grabar. ‘Vénganse pa’ acá, vamos a grabar’. Sale hasta el perrito de la comunidad por ahí ladrando. La gente emocionada con nosotros”.

Maigualida Bello complementó: “Nos quedó esa unión que tenemos nosotros los venezolanos, que siempre somos tan colaboradores. Si yo soy, yo te ayudo. Siempre esa camaradería”.

Arepas con identidad: Pelúa y Reina pepeada

La gastronomía también juega un papel protagónico en el cortometraje. “Usamos dos rellenos de arepa bastante tradicionales”, explicó Báez. “La primera arepa que aparece en el corto es una pelúa, que está así bastante jugosita. Buenísima, esa arepa estaba buenísima”.

La segunda, y quizás la más significativa para la trama, es la reina pepeada. “Haciendo referencia a La Gocha, que es una reina de belleza del carnaval de su colegio, tenemos una reina pepeada que es como la arepa más popular, la que tenía más fuerza, la que le cambia por completo la idea al policía”, señaló el guionista.

Maigualida Bello añadió con picardía: “Aquella reina pepeada que se saca Doña Chepa por aquí, tú sabes, de las bubis, y se la muestra a ese policía que por más que quiso borrar la arepa de su historia, no pudo, porque la llevaba en su sangre y en sus venas”.

Una polecmica que inspiró la trama

El contexto sociopolítico también caló en la creación de “Arepa o Muerte”. “En ese momento estaba lo de los desayunos”, recordó Bello, en referencia a la polémica sobre los desayunos escolares que sustituían la arepa por otros alimentos. “Estábamos nosotros con nuestra arepa. Por favor, eso no tiene discusión”.

La historia plantea un universo donde se intenta cambiar la arepa como base de la tradición venezolana y se empiezan a comer “mucha harina de trigo, muchos waffles, muchas panquecas, mucho pan francés”. Frente a esta amenaza cultural, Doña Chepa, La Gocha y Soteldo “buscan reivindicar y llevar la arepa a toda Venezuela”. “Claro, esto no puede estar pasando, así que vamos a poner la arepa por lo alto”, sentenció Bello.

Proyecciones y futuro: Del corto al largo

El estreno oficial de “Arepa o Muerte” tuvo lugar el pasado 11 de febrero en el marco de las muestras académicas de UNEARTE, donde compartió cartelera con otros cortometrajes de la universidad. Sin embargo, el equipo tiene planes mucho más ambiciosos.

“Tendremos un reestreno pendiente por programación todavía igual en la sala de la Cinemateca”, anunció Báez. “Y con vistas a convertir ‘Arepa o Muerte’ de cortometraje a largometraje. O sea, ya una película para ver en cines. ¡Así que la revolución de la arepa tenemos para rato!”.

Para quienes deseen seguir de cerca este proyecto, las redes sociales son el canal principal. “Nuestro Instagram y TikTok es @arepaomuerte, todo pegadito”, informó Báez. “Ahí lanzamos toda la información, pueden ver parte del tras cámara y todo el recorrido de ‘Arepa’ desde la primera publicación del casting”.

La arepa como simbolo de unión

Al despedirse, el equipo dejó un mensaje que trasciende la pantalla. “Que nuestra arepa siga siendo ese desayuno fuerte de los venezolanos”, deseó Maigualida Bello. Iruam Báez agregó: “Y de todo el mundo, porque estamos regados por todo el mundo. Somos los maestros de la arepa. Vamos a internacionalizarnos”.