Talleres de Bolsillo: El Centro TET ofrece formación artística accesible con más de 10 disciplinas

La XI Promoción del Centro de Creación Artística TET (Taller Experimental de Teatro) lanza los “Laboratorios de Bolsillo”, una innovadora propuesta formativa que busca acercar herramientas artísticas prácticas a la comunidad. En entrevista concedida al noticiero Cultura al Día*por Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista Angie Vélez, los integrantes Miguel Ángel Cabrera y Fabiana Salazar, detallaron la programación de estos talleres, que incluyen fotografía, yoga, diseño de logotipos, canto, idiomas a través del teatro, literatura fantástica, cocina y movimiento escénico. Las actividades, que inician este domingo 22 de febrero en la sede del TET en Valle Abajo, tienen costos accesibles entre 3 y 5 dólares, con promociones especiales, y los fondos recaudados apoyarán la producción de la obra final de esta promoción.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

Los invitados, Miguel Ángel Cabrera y Fabiana Salazar, integrantes de la XI Promoción del Centro de Creación Artística TET, llegaban para presentar una propuesta que promete democratizar el acceso a herramientas artísticas en Caracas: los “Laboratorios de Bolsillo”.

¿Qué son los laboratorios de bolsillo?

“Son mini talleres que nombramos así porque son como sacarte esas cartas del bolsillo, debajo de la manga, esas herramientas que tenemos nosotros para dar y compartir”, explicó Fabiana Salazar. “Son herramientas en las que nos hemos formado de distintas maneras y que ahora queremos compartir con personas que les interese la voz, la imagen, la fotografía, el dibujo, el movimiento, el cuerpo. Todas estas cosas las vamos a tratar en estos laboratorios y para nosotros son como un experimento”.

Miguel Ángel Cabrera complementó la idea: “Buscamos que la experiencia sea algo más ligero y divertido. Que la gente sepa que tenemos herramientas que podemos aplicar en diferentes etapas de nuestra vida. Siempre viene bien un taller de fotografía, de cosas básicas, siempre viene bien un taller para aprender a cantar”.

Una oferta formativa, diversa y accesible

La programación de los Laboratorios de Bolsillo es amplia y variada, pensada para todo tipo de públicos. Las actividades se desarrollarán en la sede del TET, ubicada en Valle Abajo, junto a la Iglesia San Pedro (entrada naranja), y los costos son especialmente accesibles: entre 3 y 5 dólares por taller, con una promoción de tres talleres por 10 dólares.

Talleres del primer volumen (inician este domingo 22 de febrero):

1. “Estudio Breve de la Imagen” – Dictado por Neil Petit y Verónica Pochette. Un espacio para la revisión de aspectos generales y técnicos sobre fotografía y composición, con abordaje de la creación propia como hecho simbólico.

2. “Yoga sensorial” – A cargo de Nicole. Una experiencia que integra olores, sonidos y movimiento para explorar nuevas dimensiones del bienestar.

3. “Tu Logo no es solo un dibujito” – Impartido por Zaida Escocia. Taller para aprender las características esenciales de un logotipo, su importancia y en qué contextos utilizarlos para que funcionen efectivamente.

Próximos talleres (programación completa en redes):

– Proyección de voz.

– Iniciación al canto – Con énfasis en géneros venezolanos (vals, merengue) y una mirada al swing y jazz, a cargo de Fabiana Salazar y Marielena Lanchar.

– Idiomas a través de juegos teatrales – Impartido por Miguel Ángel Cabrera, Luis Bracho y Raisa Vela.

– Dibujo.

– Literatura fantástica – Taller sobre géneros literarios (ciencia ficción, fantasía) a cargo de Alba Freitas, cuya tesis universitaria aborda estas temáticas, con especial atención al universo de Harry Potter.

– Cuerpo en movimiento / cuerpo escénico

– Cocina para niños (y público en general)

“Hay una gama y una bandeja amplia para que puedan escoger. Son súper interesantes. Yo los veo y quiero estar en todos”, confesó Salazar entre risas.

¿A quién van dirigidos?

Los talleres están pensados para público general, sin necesidad de experiencia previa. “La verdad es que no hay un público específico”, aclaró Cabrera. “Hemos visto que estos talleres pueden funcionar para muchas personas. Incluso hay talleres, como el de cocina, que es para niños, pero también podrían participar adolescentes. En estos tres primeros, el público es general: el que quiera participar lo puede hacer”.

Salazar añadió: “Es una forma de despertar cositas o áreas de cada persona que de repente no sabíamos que podíamos desarrollar. Una cosa conectada con la otra. No tienes ni idea de que algo puede estar conectado con el teatro directamente”.

Un proyecto con propósito; financiar la obra final

Detrás de esta iniciativa hay un objetivo claro: recaudar fondos para la producción de la obra de grado de la XI Promoción del TET. “Esta actividad es profondo; el dinero recaudado va hacia nuestra obra final, es para producirla”, explicó Salazar.

Aunque el montaje aún se mantiene en reserva, los jóvenes adelantaron algunos detalles. “No podemos decirte aún el título, pero sí podemos decirte que viene muy pronto”, afirmó Cabrera. “Nos estamos preparando, ya estamos en investigación, explorando. Nuestra directora es Arianna Armas. Lo que sí te puedo decir es que es un texto maravilloso, que son muchos personajes, que la vamos a pasar muy bien y que va a ser un trabajo arduo y muy bello de ver”.

Evento especial: Enamorate en el TET

Además de los talleres, este fin de semana el Centro TET será sede de un evento especial por el Día de los Enamorados. “Se llama ‘Enamórate’ y va a ser un concierto, bazar, karaoke, ventas, bailes, dinámicas”, detalló Salazar. “Todo está decorado alusivo al día del amor y la amistad. Tendremos artistas invitados, y muchos de los bloques de canto y conciertos son de nosotros mismos: estamos preparando sets musicales para las personas que se acerquen”.

La entrada para este evento tiene un costo de 5 dólares e incluye la participación en un sorteo de dos entradas para la obra final de la promoción.

Cómo partiticipar

Los interesados en inscribirse en los talleres o en obtener más información pueden hacerlo a través de las redes sociales:

– Instagram: @formacionactoralTET (cuenta principal para inscripciones y programación)

– Instagram: @centroTET (cuenta institucional del Centro de Creación Artística)

En el perfil de Instagram se encuentra el link en la biografía con un formulario de inscripción para todos los talleres. Allí también se publicará periódicamente la programación completa y detalles de cada actividad.

La invitación: Descubrir, jugar y crecer

Al cierre de la entrevista, los jóvenes extendieron una cálida invitación al público. “Yo creo que es una manera maravillosa de crear herramientas dentro de ti para poner a funcionar tu vida de distintas formas, de distintos colores”, reflexionó Salazar. “La vida te va pidiendo un montón de cosas que estos talleres te dan. El arte es así, y nosotros somos una fiel muestra de eso: así como somos cantantes y actores, también somos chefs, escritores, manejamos otras cosas”.

Cabrera concluyó: “La invitación es a divertirse, a aprender, a jugar y a abrirse a esos nuevos conocimientos. A lo mejor la vida nos limita a no estar tan cerca del arte, pero yo creo que es todo lo contrario: cuando nos acercamos, vamos a ser más felices, vamos a ser más variopintos”.