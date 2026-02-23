Anuncian ganadores del Premio Nacional de Cultura y el Premio Glorias Artísticas de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este lunes el  veredicto de los jurados del Premio Nacional de Cultura 2024-2025.

Texto: Alba Ciudad

A través de sus cuentas en redes sociales, anunció a los ganadores y ganadoras en las diferentes categorías:

  • Efraín “Chepín” López – Artes Plásticas
  • Rosaura Funes – Artesanía
  • Francisco Javier Pimentel Malaussena – Arquitectura
  • Carmelo Raydán Ríos – Fotografía
  • Tarik Souki Farías – Cine
  • Oswaldo Barreto Monroy – Circo
  • Eufracia Zambrano – Saberes tradicionales
  • Mitiliano Díaz – Cultura Popular
  • Armando J. Sequera – Literatura
  • Mirla Alcibíades – Humanidades
  • Víctor “Papiro” Armas – Música
  • Miguel Issa – Danza
  • Yorlando Conde – Teatro

Menciones honoríficas: Nicolasito Agüero, Fanny Morillo, Domingo Rogelio León, Orlando Paredes, Juana Evariste Tinoco, Valmore Nieves, Maria del Valle Ramírez y los morochos Juan José y Juan Ramón Escalona.

El ministro también anunció a las y los ganadores del Premio Glorias Artísticas de Venezuela:

  • Leonel Durán
  • Estelita del Llano
  • Juan Manuel Laguardia “Fullchola”
  • Leonor Fuguett
  • David H. Cedeño
  • Chucho Acevedo
  • Nery Jhonson
  • Guillermo E. González Briceño.

“A todas y todos: ¡Felicitaciones! Y gracias por sus enormes aportes a la diversidad, cohesión y fortaleza cultural de Venezuela, nuestra Patria querida”, escribió el ministro.

