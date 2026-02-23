Anuncian ganadores del Premio Nacional de Cultura y el Premio Glorias Artísticas de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este lunes el veredicto de los jurados del Premio Nacional de Cultura 2024-2025.

Texto: Alba Ciudad

A través de sus cuentas en redes sociales, anunció a los ganadores y ganadoras en las diferentes categorías:

Efraín “Chepín” López – Artes Plásticas

Rosaura Funes – Artesanía

Francisco Javier Pimentel Malaussena – Arquitectura

Carmelo Raydán Ríos – Fotografía

Tarik Souki Farías – Cine

Oswaldo Barreto Monroy – Circo

Eufracia Zambrano – Saberes tradicionales

Mitiliano Díaz – Cultura Popular

Armando J. Sequera – Literatura

Mirla Alcibíades – Humanidades

Víctor “Papiro” Armas – Música

Miguel Issa – Danza

Yorlando Conde – Teatro

Menciones honoríficas: Nicolasito Agüero, Fanny Morillo, Domingo Rogelio León, Orlando Paredes, Juana Evariste Tinoco, Valmore Nieves, Maria del Valle Ramírez y los morochos Juan José y Juan Ramón Escalona.

El ministro también anunció a las y los ganadores del Premio Glorias Artísticas de Venezuela:

Leonel Durán

Estelita del Llano

Juan Manuel Laguardia “Fullchola”

Leonor Fuguett

David H. Cedeño

Chucho Acevedo

Nery Jhonson

Guillermo E. González Briceño.

“A todas y todos: ¡Felicitaciones! Y gracias por sus enormes aportes a la diversidad, cohesión y fortaleza cultural de Venezuela, nuestra Patria querida”, escribió el ministro.