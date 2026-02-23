Anuncian ganadores del Premio Nacional de Cultura y el Premio Glorias Artísticas de Venezuela

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este lunes el veredicto de los jurados del Premio Nacional de Cultura 2024-2025.
Texto: Alba Ciudad
A través de sus cuentas en redes sociales, anunció a los ganadores y ganadoras en las diferentes categorías:
- Efraín “Chepín” López – Artes Plásticas
- Rosaura Funes – Artesanía
- Francisco Javier Pimentel Malaussena – Arquitectura
- Carmelo Raydán Ríos – Fotografía
- Tarik Souki Farías – Cine
- Oswaldo Barreto Monroy – Circo
- Eufracia Zambrano – Saberes tradicionales
- Mitiliano Díaz – Cultura Popular
- Armando J. Sequera – Literatura
- Mirla Alcibíades – Humanidades
- Víctor “Papiro” Armas – Música
- Miguel Issa – Danza
- Yorlando Conde – Teatro
Menciones honoríficas: Nicolasito Agüero, Fanny Morillo, Domingo Rogelio León, Orlando Paredes, Juana Evariste Tinoco, Valmore Nieves, Maria del Valle Ramírez y los morochos Juan José y Juan Ramón Escalona.
El ministro también anunció a las y los ganadores del Premio Glorias Artísticas de Venezuela:
- Leonel Durán
- Estelita del Llano
- Juan Manuel Laguardia “Fullchola”
- Leonor Fuguett
- David H. Cedeño
- Chucho Acevedo
- Nery Jhonson
- Guillermo E. González Briceño.
“A todas y todos: ¡Felicitaciones! Y gracias por sus enormes aportes a la diversidad, cohesión y fortaleza cultural de Venezuela, nuestra Patria querida”, escribió el ministro.