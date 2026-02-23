El estado Carabobo se llenó de poesía, cultura y resistencia en la jornada de la FILVEN

Bajo el lema “Leer Humaniza”, la Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello (UPTPC) fue escenario de una enriquecedora jornada cultural que reunió a poetas, estudiantes, docentes y representantes de diversas instituciones en un encuentro dedicado al saber y la identidad.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura/ Fotos: Mpp. Cultura

La actividad, encabezada por el rector Dr. César Prieto y el Licdo. Ernesto Cañizalez, dio inicio con un mensaje claro: promover el hábito de la lectura bajo la premisa de “Más libros, menos pantallas”, marcando así el tono de una jornada que celebró el conocimiento como herramienta de transformación social.

Uno de los momentos más emotivos fue el conversatorio poético “Formas en fuga”, protagonizado por las voces consagradas de Marhisela Ron, Víctor Pachano y Vanileiby Rivas, quienes compartieron espacio con el talento emergente de la Escuela Nacional de Poesía “Juan Calzadilla”. Los jóvenes estudiantes Randielys Velásquez, Leonela Chacón, Raúl Villegas y Daniel Tachaud, provenientes de la U.E. Cachirí, demostraron que el relevo literario en la región está más vivo que nunca.

El programa también incluyó un valioso abordaje sobre identidad y turismo. El cronista Elvis López ofreció un recorrido por los orígenes turísticos de Puerto Cabello, mientras que José Ravelo expuso sobre el impacto del turismo social. Por su parte, la profesora Jaquelin Oliveros compartió su experiencia sobre el trabajo comunitario en la península de Patanemo, destacando el valor de las tradiciones locales.

El cierre de la jornada estuvo cargado de ritmo y palabra. La Asociación de Escritores de Puerto Cabello ofreció un vibrante recital de corte caribeño, mientras que Librerías del Sur presentó su plan “25 para el 25”, una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la lectura en las comunidades.

La UPTPC agradece especialmente la participación de las delegaciones de Invecapi, la U.E. República de Honduras y de todos los estudiantes de los Programas Nacionales de Formación (PNF), quienes con su entusiasmo hicieron posible este puente hacia el desarrollo social y cultural de la región.