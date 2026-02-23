Orquesta Filarmónica Nacional estrena “Margariteña” en concierto que rinde homenaje a la identidad venezolana

La sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela vibró este domingo 22 de febrero con la interpretación de la composición sinfónica “Margariteña”, una obra inspirada en las experiencias sensoriales y vivencias de sus creadores, en un concierto que contó con la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFNV), cuerpo artístico de la Fundación Compañía Nacional de Música, bajo la dirección del maestro invitado José José Giménez.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / MPPC / Fotos: MPPC

Con la sala completamente llena, la gala ofreció al público un recorrido por grandes obras del repertorio clásico y venezolano. La jornada musical comenzó con la Sinfonía N° 5 en Si Bemol Mayor, compuesta en 1816 por el austríaco Franz Schubert. Esta pieza, que rinde tributo a los maestros Mozart y Haydn, cautivó a los asistentes con su tono alegre, ligero y lírico, destacando por su frescura melódica y una orquestación sutil que prescinde de trompetas y clarinetes.

El concierto continuó con “Picacho Abrupto”, un destacado poema sinfónico del célebre compositor caraqueño Juan Bautista Plaza, cuyo nombre honra la sala que acogió el evento. Esta obra, parte fundamental del repertorio orquestal que consolidó a Plaza como uno de los músicos más importantes de Venezuela durante la primera mitad del siglo XX, demostró su capacidad para evocar paisajes y emociones a través de una orquestación magistral.

La velada alcanzó su punto culminante con la esperada y poderosa Glosa Sinfónica “Margariteña”, compuesta en 1954 por el maestro Inocente Carreño como un homenaje a su amada isla de Margarita. La suite sinfónica transportó al público a la región insular a través de una fusión única de elementos folclóricos con la gran orquestación sinfónica, reflejando la riqueza de la identidad cultural venezolana.

Con esta presentación, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, patrimonio artístico de la nación, suma un nuevo éxito a su trayectoria. Estas actividades, que se desarrollan en diversos espacios de Caracas, forman parte de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, iniciativa orientada al reconocimiento de las artes y la visibilización de los cultores y cultoras del país.