Rusia manifiesta “profunda preocupación y condena” ante agresión estadounidense contra Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia condenó enérgicamente lo que describió como un «acto de agresión armada» por parte de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, ocurrido en la madrugada de este sábado.

Texto: Telesur

El comunicado oficial, publicado horas después de los reportes de bombardeos en Caracas y varios estados venezolanos, se da en línea con la alianza estratégica sostenida por el Kremlin con el Gobierno de Nicolás Maduro y advierte sobre los riesgos de una escalada regional. «América Latina debe seguir siendo una zona de paz», afirma la misiva en una referencia al compromiso regional asumido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014.

“A Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior”, sostiene el comunicado.

Declaración de la Cancillería de Rusia en relación con la agresión armada de EE.UU. contra #Venezuela (3 de enero de 2026) Esta mañana, EE.UU. ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto provoca una profunda preocupación y condena. Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a constuir relaciones de confianza y previsibilidad. En la situación que se está desarrollando, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo. Partimos de que todas las Partes que tengan quejas unos contra otros deben buscar formas de resolver los problemas a través de soluciones elaboradas por el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en esto. América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La Embajada de Rusia en Caracas funciona con normalidad, teniendo en cuenta la situación, mantiene contacto constante con las autoridades venezolanas y con los ciudadanos rusos que se encuentran en el territorio de Venezuela. Hasta el momento, no hay información sobre ciudadanos afectados de la Federación de Rusia.

El posicionamiento desestima a la vez los pretextos esgrimidos por Washington para justificar la intervención, argumentando que “la animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio”.

En tanto, Moscú llamó a la contención: “Es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo», señala el texto. En esta línea, la diplomacia rusa se posiciona como un actor dispuesto a apoyar las vías de negociación, instando a que «todas las Partes que tengan quejas unos contra otros deben buscar formas de resolver los problemas a través de soluciones elaboradas por el diálogo”. Este énfasis en el diálogo contrasta con la acción militar unilateral denunciada.

Por último, la Cancillería señala que “la Embajada de Rusia en Caracas funciona con normalidad, teniendo en cuenta la situación, y mantiene contacto constante con las autoridades venezolanas y ciudadanos rusos ubicados en Venezuela. Por el momento no hay información sobre ciudadanos heridos de la Federación Rusa”.