Venezuela rechaza orden ejecutiva de Estados Unidos contra Cuba

Venezuela expresó su rechazo a la Orden Ejecutiva mediante la cual Estados Unidos pretende imponer medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con Cuba.

Texto: Diario Vea

A través de un comunicado compartido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, el Gobierno Bolivariano resaltó que cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional.

«El libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios», expone el texto.

Asimismo, Venezuela expresó su solidaridad hacia el pueblo cubano, y llamó a la comunidad internacional a hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza.

Este jueves 29 de enero, la Casa Blanca publicó en su página web, un decreto firmado por el presidente estadounidense Donald Trump, para imponer aranceles a cualquier producto proveniente de países «que directa o indirectamente venda o proporcione de otro modo petróleo a Cuba».

Bajo el título «Abordar las amenazas a Estados Unidos por parte del gobierno de Cuba», la Orden Ejecutiva califica a Cuba como «una amenaza inusual y extraordinaria» y declara «una emergencia nacional con respecto a esa amenaza».

