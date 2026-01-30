Trump firma decreto para imponer aranceles a países que suministran petróleo a Cuba: “Es un brutal acto de agresión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves un decreto que le permite imponer aranceles a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Según el mandatario, la situación en Cuba, supuestamente, “constituye una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y política exterior de Washington, por lo que ha declarado “una emergencia nacional”.

Texto: Actualidad RT

Sobre la base de estas acusaciones infundadas, Trump ha establecido un sistema arancelario, según el cual “se podrá imponer un derecho ad valorem adicional a las importaciones de mercancías que sean productos de un país extranjero que venda o suministre, directa o indirectamente, petróleo a Cuba”.

La medida entrará en vigor a partir de la medianoche del 30 de enero (hora del este). La medida entrará en vigor a partir de la medianoche del 30 de enero (hora del este). El documento señala que la orden puede ser modificada si surge nueva información, recomendaciones de altos funcionarios o cambian las circunstancias. Además, prevé acciones en el caso de que un país extranjero tome represalias contra Estados Unidos en respuesta a la iniciativa a fin de mantener su eficacia. Asimismo, se indica que, si el Gobierno de Cuba u otro país afectado adopta medidas significativas y “se alinea suficientemente” con Washington en materia de seguridad nacional y política exterior, la orden también podría ser modificada. El inquilino de la Casa Blanca argumenta que el Gobierno de Cuba ha adoptado “medidas extraordinarias” que perjudican y amenazan a Estados Unidos, alineándose y brindando apoyo a países considerados “hostiles”, así como a “grupos terroristas transnacionales y otros actores malignos contrarios” a Washington. Además, acusa al Gobierno cubano, sin aportar pruebas, de haber apoyado durante mucho tiempo, “en materia de defensa, inteligencia y seguridad”, a adversarios de Estados Unidos en el hemisferio occidental, eludiendo las sanciones estadounidenses e internacionales y tratando de obstaculizar los esfuerzos de Washington para hacer frente a actores maliciosos en la región.

“Brutal acto de agresión”: Cuba condena “en los términos más firmes” nueva escalada de EE.UU. en su contra

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, arremetió este jueves en la noche contra las nuevas medidas tomadas por EE.UU. en su contra, según anunció en su cuenta de X.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba”, escribió el alto funcionario.

En este contexto, explicó que actualmente se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible al país caribeño. “Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”, agregó.

“Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia”, declaró Rodríguez.

Según el canciller, Washington “recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”, resumió.