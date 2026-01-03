Gran Misión Viva Venezuela rechaza agresión de Estados Unidos y ratifica su compromiso con la soberanía

 • 0 Comentarios

El equipo promotor de la “Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, emitió este sábado 03 de enero, un pronunciamiento oficial en repudio a la reciente agresión militar de los Estados Unidos en territorio nacional. El manifiesto, difundido por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas a través de su canal de Telegram, destaca la unidad del sector cultural en defensa de la autodeterminación y la paz del país.

Texto: Prensa MPPC

El comunicado califica este acto como una violación flagrante de nuestra soberanía y una afrenta a la venezolanidad, que siempre estará asociada con la independencia, jamás con la subordinación o el coloniaje. “Una agresión tan brutal solo es imaginable como expresión de una guerra global del supremacismo imperialista contra la diversidad cultural que es propia e indisoluble de una humana Humanidad, por la que clama el canto del Cantor del Pueblo, Alí primera”, reza el texto.

Comunicado

Asimismo, el Equipo Promotor le exige al Gobierno de los Estados Unidos, fe de vida del presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,  Nicolás Maduro Moros y su señora esposa, Cilia Flores de Maduro, tras secuestro y ataques perpetrados en instalaciones militares y civiles.

En este sentido, el sector cultural hizo un llamado a la unidad nacional y a la resistencia activa: “Las cultoras y cultores de la Patria, en ejercicio de los poderes creativos del pueblo, nos unimos a todas las fuerzas sociales y políticas en una movilización nacional para repudiar esta arremetida”.

El comunicado concluye instando al pueblo cultor y a los gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a activar mecanismos de solidaridad con Venezuela, entendida como una solidaridad con todos los pueblos del planeta.

Vicepresidenta de Venezuela instala el Consejo de Defensa de la Nación: "Aquí hay un solo presidente, y se llama Nicolás Maduro"

enero 3, 2026

Intentan colonizar el país: Dice Trump que ejercerán directamente el control de Venezuela

enero 3, 2026

Lula condena secuestro del presidente venezolano por EE.UU.: "Cruzaron una línea inaceptable"

enero 3, 2026

Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores

enero 3, 2026

Rusia manifiesta "profunda preocupación y condena" ante agresión estadounidense contra Venezuela

enero 3, 2026

Ministro de Defensa: Estados Unidos disparó cohetes que impactaron en urbanismos de población civil

enero 3, 2026

Diosdado Cabello: Venezuela, a pesar de los ataques terroristas de EE.UU., se mantiene en completa calma

enero 3, 2026

Venezuela denuncia "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos contra su territorio y población

enero 3, 2026

Presidente Maduro entrevistado por Ignacio Ramonet: Estados Unidos debe dedicarse a la vocación pacifista y no a la amenaza militar

enero 1, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios