Gran Misión Viva Venezuela rechaza agresión de Estados Unidos y ratifica su compromiso con la soberanía

El equipo promotor de la “Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, emitió este sábado 03 de enero, un pronunciamiento oficial en repudio a la reciente agresión militar de los Estados Unidos en territorio nacional. El manifiesto, difundido por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas a través de su canal de Telegram, destaca la unidad del sector cultural en defensa de la autodeterminación y la paz del país.

Texto: Prensa MPPC

El comunicado califica este acto como una violación flagrante de nuestra soberanía y una afrenta a la venezolanidad, que siempre estará asociada con la independencia, jamás con la subordinación o el coloniaje. “Una agresión tan brutal solo es imaginable como expresión de una guerra global del supremacismo imperialista contra la diversidad cultural que es propia e indisoluble de una humana Humanidad, por la que clama el canto del Cantor del Pueblo, Alí primera”, reza el texto.

Asimismo, el Equipo Promotor le exige al Gobierno de los Estados Unidos, fe de vida del presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su señora esposa, Cilia Flores de Maduro, tras secuestro y ataques perpetrados en instalaciones militares y civiles.

En este sentido, el sector cultural hizo un llamado a la unidad nacional y a la resistencia activa: “Las cultoras y cultores de la Patria, en ejercicio de los poderes creativos del pueblo, nos unimos a todas las fuerzas sociales y políticas en una movilización nacional para repudiar esta arremetida”.

El comunicado concluye instando al pueblo cultor y a los gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a activar mecanismos de solidaridad con Venezuela, entendida como una solidaridad con todos los pueblos del planeta.