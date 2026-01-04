La magistrada y presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Tania D’Amelio, anunció en cadena de radio y televisión este 3 de enero de 2026 a las diez de la noche, que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá y ejercerá en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República.

Texto: Alba Ciudad

Delcy Rodríguez asumirá como encargada de la Presidencia de Venezuela, anunció Sala Constitucional

D’Amelio señaló que la Sala Constitucional tiene competencias para interpretar los preceptos constitucionales aplicables, entre ellos los artículos 234 y 239 de la Constitución relativos a las funciones de la Vicepresidenta Ejecutiva y cómo se reacciona ante las faltas temporales, ello “a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”.

“Esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Constitución”, señaló D’Amelio. “Esta interpretación se da a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado, y la defensa de la nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República”.

D’Amelio señala que la Sala Constitucional decide lo siguiente: