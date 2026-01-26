Juventud venezolana recibe la colección “25 para el 25” para fortalecer la lectura y la identidad latinoamericana

Como parte de las iniciativas para promover la cultura de paz y la formación juvenil, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) está distribuyendo de forma gratuita la colección de literatura latinoamericana “25 para el 25” entre jóvenes de 15 a 30 años en todo el país.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura/ Fotos: Mpp. Cultura

Esta colección es el resultado de un convenio continental entre el Fondo de Cultura Económica de México, el Centro Nacional del Libro (Cenal) de Venezuela y Monte Ávila Editores Latinoamericana. El proyecto tiene alcance internacional y en Venezuela contempla la distribución de 200 mil ejemplares durante 2026 a través de Librerías del Sur, instituciones educativas y espacios culturales.

Distribución en Aragua y Caracas:

En el estado Aragua, más de 250 jóvenes de instituciones como la UPEL, el INCES y varios liceos ya recibieron sus primeros libros. Las entregas continuarán semanalmente en la Librería del Sur de Maracay y se extenderán a diversos planteles educativos.

Paralelamente, durante la jornada “Nuestra Cultura es la Paz” realizada el 25 de enero en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, también se distribuyeron ejemplares de esta colección. El evento, combinó la entrega de libros con actividades artísticas, deportivas y recreativas para todas las edades.

Libros que acercan a nuestra historia:

La colección completa consta de 25 títulos, pero en esta primera fase se están distribuyendo ocho obras destacadas de autores latinoamericanos, entre las que se encuentran:

– “Música Concreta” de Amparo Dávila (México)

– “Week-end en Guatemala” de Miguel Ángel Asturias (Guatemala)

– “Space invaders” de Nona Fernández (Chile)

– “Cómo tirar de la muerte” de Juan Gelman (Argentina)

– “Operación Carlota, Cuba en Angola” de Gabriel García Márquez (Colombia)

La lectura como herramienta de libertad:

Durante la entrega, el presidente del Cenal, Raúl Cazal, destacó que la lectura es “una forma de ser libres” y una herramienta para fortalecer el imaginario literario de los jóvenes. Subrayó que esta iniciativa refleja el interés por la formación juvenil y contribuye a consolidar la identidad y la soberanía cultural de la región.

Con esta distribución masiva, el MPPC busca acercar a las nuevas generaciones a las historias y luchas que han definido a Latinoamérica, promoviendo la lectura como un pilar fundamental para el desarrollo personal y la cohesión social.