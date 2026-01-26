“Nuestra Cultura es la Paz” une a comunidades con arte, tradición y mensaje de soberanía

El programa nacional “Nuestra Cultura es la Paz”, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, continúa recorriendo diferentes parroquias y estados del país, llevando jornadas de esparcimiento, formación artística y reflexión comunitaria. Estas actividades, articuladas con el Poder Popular y diversas instituciones, tienen como objetivo fortalecer la identidad nacional y promover la unión familiar en un ambiente de paz.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura/ Fotos: Mpp. Cultura

A continuación, un resumen de las recientes jornadas:

En Altagracia y Fuerte Tiuna (Caracas):

La plaza Las Mercedes en Altagracia y el sector Fuerte Tiuna fueron escenarios vibrantes donde se combinaron talleres artesanales de pintura, arcilla y serigrafía, con estaciones de lectura y presentaciones artísticas. Agrupaciones de danza como “Esencia de mi Tierra”, obras de teatro como “Héroes y Heroínas”, y presentaciones musicales de trova y calipso animaron a las familias. Se destacó la participación de niños y jóvenes en actividades circenses y la confección de manualidades, buscando rescatar las tradiciones y ofrecer un espacio de recreación sana.

En San Agustín (Caracas):

En la Comuna Nuevo Amanecer de Filas de Marín, la jornada se centró en el deporte, los juegos tradicionales y el encuentro comunitario como actos de conciencia y resistencia. Los organizadores y voceros locales reiteraron que estas actividades son una respuesta pacífica y cultural del pueblo organizado, enfatizando la unidad nacional y el avance en el proyecto país.

En el Parque Miranda (Municipio Sucre):

Bajo el lema “Por la Cultura Venezolana”, esta jornada masiva ofreció una amplia programación desde la mañana. Los asistentes disfrutaron de bailoterapia, juegos, circo, talleres de papagayos y artesanía con material reutilizable. Las presentaciones culturales estelares incluyeron manifestaciones tradicionales como Las Madamas de El Callao y el Joropo, reforzando el mensaje de identidad y arraigo.

Un mensaje común: Cultura como fortaleza y soberanía

En todas las jornadas, las autoridades culturales y los organizadores coincidieron en un mensaje central: la cultura venezolana es el escudo y la fortaleza del pueblo. Subrayaron que estos espacios de convivencia y alegría son una demostración palpable de la voluntad de vivir en paz y de defender la soberanía nacional. Las actividades fueron descritas como actos de resistencia cultural que reafirman la identidad y la cohesión social frente a cualquier adversidad.

El proyecto “Nuestra Cultura es la Paz” seguirá recorriendo el territorio nacional, invitando a las comunidades a participar en estas celebraciones del talento local, las tradiciones y la unión familiar.