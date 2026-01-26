Especialista analiza el secuestro de Maduro y Flores como crimen de guerra y violación al derecho internacional

En una entrevista exclusiva para el programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, que transmite de Alba Ciudad 96,3 fm, conducido por el Dr. Jesús Nazareth García, la politóloga e internacionalista, Carolina Escarrá, realizó un profundo análisis jurídico y geopolítico de la situación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, tras su extracción forzada del territorio venezolano el pasado 3 de enero.

Alba Ciudad (Entrevista: Jesús Nazareth García/ Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Redes Sociales.

La estrategia jurídica: “Prisionero de Guerra”

Escarrá destacó como fundamental la declaración del presidente Maduro al identificarse como “prisionero de guerra” y acogerse al Tercer Convenio de Ginebra. Esta postura, explicó, “cambia todo el juego jurídico internacional”, porque traslada el caso del ámbito del derecho penal estadounidense al derecho internacional humanitario, protegiéndolo de un juicio extraterritorial y exigiendo un trato específico que prohíbe la tortura.

Inmunidad presidencial violada y un “secuestro”, no una “captura”

La especialista fue enfática en señalar que lo ocurrido constituye un secuestro, tipificado como crimen en todas las legislaciones del mundo, y no una “captura” como lo describe el gobierno de Donald Trump. Subrayó que se ha violado la inviolabilidad e inmunidad de la que goza todo jefe de Estado, un principio comparable al fuero parlamentario que debe ser removido antes de cualquier procedimiento.

Desmontando la figura del “narcoterrorismo”

Escarrá criticó la acusación de “narcoterrorismo” como una figura jurídica creada recientemente en EE.UU. que une ilegítimamente dos delitos distintos: el terrorismo (con motivación ideológica) y el narcotráfico (con motivación económica). Señaló que la propia acusación ha evolucionado, pasando de 32 menciones al “Cartel de los Soles” en 2020 a solo dos menciones ambiguas en la actualidad.

Contexto geopolítico: expansión y destino manifiesto

Desde una perspectiva politológica, Escarrá vinculó la agresión con la estrategia de seguridad nacional de Trump, que busca reafirmar el dominio estadounidense en todo el continente para hacer contrapeso a China y Rusia. Recordó doctrinas históricas como el “Destino Manifiesto” y la “Doctrina Monroe”, que justifican la superioridad y expansionismo de EE.UU.

La resistencia venezolana y la lucha de modelos

La internacionalista afirmó que Venezuela representa una “amenaza” para Washington no por armas, sino por su modelo de democracia participativa y protagónica, que contrasta con la democracia representativa impulsada por las élites. Sugirió que la agresión pudo precipitarse ante la posibilidad de que Maduro convocara a una reforma constitucional, profundizando el poder popular.

Diálogo como camino y fortaleza interna

Pese a todo, Escarrá recordó que existe un proceso de diálogo entre Venezuela y EE.UU. que ha permitido logros concretos, como el retorno de connacionales desde el exterior. Confió en que este canal, manejado ahora con “más mano izquierda”, sea la vía para lograr la liberación del presidente y la primera combatiente. Concluyó resaltando la estabilidad, paz y fortaleza que ha demostrado el pueblo venezolano y el gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez frente a la agresión.