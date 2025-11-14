Presidente Maduro anuncia nueva etapa de trabajo con jóvenes de las comunas

Luego de sumarse a una enorme movilización de la Juventud Comunera efectuada este jueves en Caracas, el Presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una nueva etapa de trabajo colectivo orientada a ampliar el liderazgo, consolidar la organización y garantizar la culminación de todos los proyectos aprobados por los jóvenes de las comunas.

Texto: Últimas Noticias

“Nos lanzamos a trabajar para ampliar el liderazgo, para consolidar la organización, sobre todo para que todos los proyectos que se aprobaron, se culminen completamente” dijo el mandatario desde el Parque Ezequiel Zamora en la capital venezolana.

En tal sentido, aprobó un fondo especial destinado a cumplir los proyectos que fueron elegidos en la Consulta Popular Nacional de la Juventud, con el objetivo es impulsar los proyectos que se encuentran en fase final y que requieren un apoyo financiero inmediato para su culminación.

Maduro marcha con jóvenes comuneros y los recibe en Miraflores, 13 de noviembre de 2025
«Recibí un informe de que había unos 10 mil proyectos que necesitaban un empuje final de materiales y recursos. Yo le he aprobado al ministro Sergio Lotartaro un fondo especial para culminar esos proyectos que están en fase final y necesitan un empuje», confirmó.

El Jefe de Estado expresó su profunda impresión por la fortaleza y la grandeza demostradas en la reciente movilización, donde líderes y lideresas del territorio de la juventud salieron con energía y alegría a manifestar que Venezuela quiere paz y Patria.

El presidente Maduro puso en marcha en 2024 la conformación de los Comités de la Juventud en cada comuna del país. Logró que se consolidara la estructura de 53 mil 360 equipos promotores jóvenes en los 5 mil 336 Circuitos Comunales del territorio nacional.

Este acto también se realizó en apoyo a la próxima Consulta Popular Nacional que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, con el objetivo de continuar impulsando las bases del Poder Popular.

