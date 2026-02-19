Jorge Rodríguez: Es muy probable que la Ley contra el Odio sea reformada

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que la Ley contra el Odio podría ser reformada por la Asamblea Nacional, ello por “situaciones de mala utilización” de la misma. También informó que el programa de convivencia y paz está estudiando los alcances de esa ley.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“(Hay) una ley que nosotros consideramos que es una ley muy útil, que es la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad y tiene que ser corregido”, dijo Rodríguez. “¿Quién lo va a corregir? El programa por la convivencia democrática y también la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía”.

Sus palabras se emitieron durante el debate de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional este jueves.

Al debatirse el artículo 8, que establece cuáles hechos o eventos serán amnistiados por la Ley, el diputado opositor Pablo Pérez pidió añadir “hechos de naturaleza laboral o sindical”, señalando que hay trabajadores de la CVG y Pdvsa detenidos por luchas relacionadas con derechos laborales. Igualmente, pidió extender la amnistía a hechos imputados por la Ley contra el Odio.

Al respecto, Jorge Rodríguez explicó que la Ley de Amnistía se refiere a hechos, no a personas en particular. “No podemos agregar hechos que pudieran abarcar a toda la población penal de Venezuela, si lo hacemos con esa amplitud”, dijo.

Dado que la Ley de Amnistía tendrá una Comisión de Seguimiento, Jorge Rodríguez se comprometió a que el primer punto a discutir por dicha comisión sean estos casos planteados por el diputado Pablo Pérez “y algunos otros planteados en la discusión en esta asamblea”.

“Es posible que se hayan dado situaciones donde esta Comisión Especial que se nombrará para el Seguimiento de esta Ley, así como el Programa de Convivencia Democrática, deban atenderlas de manera perentoria”.

Posteriormente, al presentarse la Ley de Amnistía ante la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma y promulgación, ella pidió a la Comisión de Revolución Judicial, al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática y Paz, activarse en la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía y den recomendaciones.