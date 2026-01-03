Intentan colonizar el país: Dice Trump que ejercerán directamente el control de Venezuela

En una rueda de prensa realizada este sábado al mediodía, el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió la responsabilidad por la acción militar efectuada esta madrugada en varias ciudades, entre ellas Caracas, así como por el secuestro del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, de quienes dijo que se les juzgará en territorio estadounidense por una cantidad inverosímil de delitos, entre ellos “la muerte de cientos de miles de estadounidenses” y “el robo de miles de millones” en petróleo. Admitió que no notificaron al Congreso, sino después de realizado el ataque militar. Aseguran que tomarán el control del país durante lo que llaman “transición”, haciendo énfasis en la industria petrolera.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Anoche y esta madrugada, a instrucción mía, fuerzas de Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela”. Dijo que hizo un “asalto espectacular” que, según él, no se veía desde la II Guerra Mundial. Señala que fue un “despliegue espectacular del poder estadounidense” que “quedará marcado en la historia” y que ninguna otra nación hubiera podido realizar una operación como esa.

En la operación participaron unas 150 aeronaves, entre helicópteros, aviones F-22, F-35 y bombarderos. Indicó que “ni uno solo de nuestros efectivos resultó muerto, ni perdimos equipo militar”. Trump señaló que sus tropas provocaron un apagón o falla eléctrica, que facilitó la captura. “Pensamos que sería necesaria una segunda ofensiva, pero nuestra primera incursión fue exitosa. Esa segunda incursión hubiera sido mucho más dura que la primera”.

No descartó nuevas operaciones militares.

Control del país

Dijo que “no queremos que algún otro elemento llegue a ocupar el vacío de la salida de Maduro, por lo que nosotros ocuparemos ese espacio para lograr una transición segura. Queremos paz y seguridad para Venezuela (…) No vamos a permitir que el país vuelva a caer en manos equivocadas, la gente tiene que entender eso”.

“Nosotros vamos a permanecer en Venezuela mientras se realiza una transición adecuada, básicamente vamos a dirigir ese país mientras se realiza una transición”, indicó. Se le preguntó en dos ocasiones si eso implica que habrá tropas estadounidenses en Venezuela: En un caso dijo que no le molestaría hacerlo, y en otro, dijo que usarían fuerzas militares para proteger la infraestructura petrolera.

Preguntado por María Corina Machado, dijo que no han tenido comunicación con ella, y que para ella sería muy duro dirigir el país. “No tiene el apoyo y el respeto que necesita”.

Trump dijo: “En estos momentos hay una vicepresidenta en Venezuela, Marco (Rubio) ha tenido comunicación con ella y ella no tiene muchas opciones. Esto no es de opción múltiple. No le vamos a decir ‘¿qué quieren hacer con Maduro?’. Le dimos a Maduro muchas opciones, pero eso se acabó”.

Es por el petróleo

Afirmó que “Venezuela es un país que está en ruinas, produce mucho menos petróleo del que puede estar produciendo”. Dice que las empresas petroleras estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares en infraestructura” para “generar riqueza para Venezuela”. Dice que “Venezuela será un país en el que muchos otros países querrán participar”.

También recordó la Doctrina Monroe. “La Doctrina Monroe fue muy importante, América para los americanos. Ese fue su principio fundamental. Pero, tras décadas de abandono, se permitió que se enquistara esta fuerza maligna en Venezuela” y dice que él está recuperándola.

Dio a entender que Estados Unidos va a estar un buen tiempo en Venezuela, pues “hay que reconstruir la infraestructura petrolera” de Venezuela y eso tardará.

Sobre la relación con China y Rusia, dijo Trump que “con Rusia tenemos que aclarar cosas” y que quien quiera petróleo “puede hablar directamente con nosotros. Nosotros estamos extrayendo y produciendo más petróleo”, dando a entender que ellos administrarán la venta de hidrocarburos venezolanos.

Sobre el costo de permanecer en Venezuela, Trump dijo que dirigir el país “no nos va a costar ni un peso porque allí hay mucho petróleo”. Dijo que Venezuela les “robó” plataformas de extracción petrolera, que les robó miles de millones de dólares y que ninguno de los presidentes que le precedieron hicieron nada al respecto. “Estados Unidos ya no permitirá este tipo de robos”, aseguró.

Trump dijo que sigue en efecto el “embargo de petróleo contra Venezuela. Estados Unidos mantiene en la mesa todas las opciones militares necesarias. Todas las figuras militares y políticas de Venezuela deben entender lo que ocurrió y lo que les pasará si no actúan de forma justa con su pueblo”, amenazó.

No notificó al Congreso

Se le preguntó a Trump si notificó al Congreso antes de realizar el ataque, como exigen las leyes en Estados Unidos. Trump le pidió a Marco Rubio que respondiera, y éste dijo que “llamamos al Congreso después de hacer el operativo, pero es un operativo que se tiene que resguardar, no se puede avisar con antelación, no es un operativo del que puedan hablar porque lo pones en peligro”.

Trump añadió que podía haber “filtraciones”, porque podía haber congresistas estadounidenses que difundieran información.

“A la gente de Maduro les podemos decir que sabemos quienes son, que sabemos cómo fabrican cocaína y la mandan a EEUU, y que deben cuidarse”, dijo Trump.

El Presidente Maduro

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “a Nicolás Maduro se le hicieron ofertas en diferentes oportunidades y se le hicieron generosas ofertas de salida. Él no las aceptó y el resultado es el que estamos viendo”.

Le preguntaron si Maduro pudo morir; Trump dijo que sí. Que hubo un enfrentamiento militar fuerte. Que Maduro trató de llegar a un espacio seguro, pero no pudo llegar, “llegó a la puerta pero no la pudo cerrar”, y que si lo hubiera hecho, ellos llevaban sopletes y todo lo necesario para abrirla.

Insistió en acusar al Presidente Maduro de dirigir el “Cartel de los Soles”, lo que ha causado la muerte, según él, de “cientos de miles de estadounidenses”, por lo que el Presidente Maduro se enfrentará a la “justicia” en suelo estadounidense. La embarcación donde se encuentra Maduro lo llevará a Nueva York.

Acusó al Presidente Maduro de liderar a los “matones” del Tren de Aragua, que habrían causado, en su opinión, un repunte de la delincuencia en Washington D.C., Memphis, Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans y otras ciudades, y dice que él ha sido quien ha reducido los hechos de violencia e inseguridad. Acusó al Presidente Maduro de “vaciar sus cárceles y (…) sus sanatorios mentales, sus manicomios y prisiones” para enviar a personas a Estados Unidos y “hacer que nuestras ciudades sean más peligrosas”.

Preguntado por Cuba, Trump dijo que “es otro caso interesante”. Dijo que la gente está sufriendo allí y que “Cuba es algo de lo que tenemos que hablar porque es un país fallido y tenemos que ayudarlos. Pasa lo mismo que Venezuela”. Rubio tomó la palabra y dijo que Cuba debería “poner sus bardas a remojar” y que “todo lo que sea petróleo sancionado, no lo vamos a dejar circular”.