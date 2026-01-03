Vicepresidenta de Venezuela instala el Consejo de Defensa de la Nación: “Aquí hay un solo presidente, y se llama Nicolás Maduro”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la operación militar de Washington busca un cambio de régimen y el control de los recursos naturales, exigiendo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. “Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, enfatizó Delcy Rodríguez.

Texto: Telesur y Alba Ciudad / Fotos: Vicepresidencia

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró en cadena nacional de radio y televisión este sábado a las 3 de la tarde, la agresión militar “sin precedentes” de Estados Unidos contra el territorio nacional, perpetrada a la 1:58 de la madrugada, que culminó con el ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Rodríguez afirmó que en Venezuela “hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro Moros”.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez instala el Consejo de Defensa de la Nación tras secuestro de Maduro

Acompañada de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, representantes de los poderes públicos y el alto mando militar y otras autoridades, la vicepresidenta encabezó una reunión de urgencia del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) en el Palacio de Miraflores ante la agresión militar en contra Venezuela. En este contexto, Rodríguez recordó que el ejecutivo venezolano ya había advertido sobre una agresión en curso bajo «falsas excusas y pretextos», destacando que «las caretas se habían caído».

La vicepresidenta informó sobre la activación del Organismo de Seguridad Ciudadana y “todo el poder nacional” de Venezuela. Esto busca ratificar la defensa de la independencia, soberanía e integridad territorial, que calificó de “salvajemente atacada”. También añadió que «el pueblo de Venezuela se ha activado en las calles», siguiendo un llamado previo de Maduro para la activación de la FANB y las milicias bolivarianas.

Asimismo, Rodríguez anunció la activación de un decreto de conmoción externa suscrito por el presidente Maduro, que ha sido entregado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo en la Sala Constitucional. Este decreto se espera que obtenga el aval judicial en las próximas horas para su ejecución inmediata.

La vicemandataria enfatizó que el verdadero objetivo de esta operación es “el cambio de régimen en Venezuela”, lo que permitiría a Estados Unidos apoderarse “de nuestros recursos energéticos, minerales y naturales”. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente de esta verdad.

La vicepresidenta destacó el apoyo internacional, mencionando que la comunidad ha «sumado y elevado sus voces» desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África y Asia. Afirmó que los gobiernos del mundo están impactados por este ataque, al que atribuyó «tinte sionista», calificándolo de «realmente vergonzoso».

Rodríguez citó al Libertador Simón Bolívar de la Carta de Jamaica: “El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizar”. Subrayó que Venezuela «jamás volverá a ser colonia de ningún imperio».

La vicepresidenta recordó las recientes declaraciones del presidente Maduro, quien, en la reciente entrevista con Ignacio Ramonet, ratificó la disposición del gobierno a “mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”.

Señaló que la agresión de EE. UU. «viola flagrantemente el Artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas», pese a que Maduro había extendido su mano al pueblo estadounidense para establecer «canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales de Estado» basados en el bienestar de los pueblos, la amistad, la cooperación y el respeto a la legalidad internacional.

Finalmente, la vicepresidenta hizo un llamado al pueblo venezolano a «mantenerse en calma» y a afrontar la situación «juntos en perfecta unión nacional». Instó a que la «fusión policial, militar, popular» se convierta en «un solo cuerpo» para defender «nuestra amada Venezuela» en esta «etapa de defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia nacional».