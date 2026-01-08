Ministro Villegas llama al sector cultural a ser el eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional

En una reunión de trabajo sostenida en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), la máxima autoridad de la institución, Ernesto Villegas, pidió a la Gran Misión Viva Venezuela acompañar al pueblo venezolano desde el arte y la cultura en la actual coyuntura histórica.



Ante el escenario político derivado tras el secuestro del presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la Primera Combatiente, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, Villegas hizo un llamado para que el sector cultural se convierta en el eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional.

Villegas enfatizó que, frente la agresión imperial, la respuesta más contundente del pueblo venezolano es hacer uso de sus “poderes creadores”. El ministro instruyó a todos los gabinetes estadales, cultores, artistas y artesanos a desplegarse en cada plaza y comunidad para garantizar que la identidad nacional prevalezca sobre el caos que se intenta imponer desde el extranjero.

Durante el encuentro, se definió la puesta en práctica del arte muralista con mensajes que ratifiquen la legitimidad democrática y la exigencia de libertad inmediata de la pareja presidencial. Asimismo, se acordó la realización de cantatas por la paz y jornadas culturales en todo el país, promoviendo un mensaje de serenidad y resistencia pacífica.

Finalmente, al unísono, los presentes acordaron mantener la alegría y las diversas expresiones de la cultura como una forma de combate.