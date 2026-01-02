Presidente Maduro entrevistado por Ignacio Ramonet: Estados Unidos debe dedicarse a la vocación pacifista y no a la amenaza militar

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, desmintió rumores sobre un segundo contacto reciente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al tiempo que confirmó haber sostenido una conversación telefónica con él el pasado 21 de noviembre. Sobre el ataque terrestre que Estados Unidos afirma haber hecho en territorio venezolano, dio a entender que podría pronunciarse sobre el asunto en los próximos días.

Texto: VTV, Últimas Noticias y Prensa Presidencial

“Mira, eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días, en una segunda versión de este podcast, ¿verdad?”, dijo al preguntársele sobre el supuesto atraque terrestre que Donald Trump afirma haber hecho en territorio venezolano. “Seguramente, dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz”.

Maduro entrevistado por Ignacio Ramonet, 1 de enero de 2026 ("Pod-car")

Sobre los rumores de una segunda conversación con Donald Trump, el Presidente Maduro dijo: “Nosotros hemos tenido, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca. Yo estaba en el Palacio Miraflores”, afirmó el jefe de Estado. Detalló que el intercambio duró diez minutos: “Fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. Lo primero que me dijo Mr. President Maduro. Y yo le dije Mr. President Donald Trump. Y creo que fue hasta agradable esa conversación”, dijo.

El mandatario nacional describió el intercambio como un momento positivo para la diplomacia bilateral, aunque lamentó las acciones posteriores de Washington. “Las evoluciones post-conversación no han sido agradables”.

Estados Unidos debe dedicarse a la vocación pacifista y no a la amenaza militar

Por otro lado, el Presidente Maduro aprovechó para exhortar al gobierno de Estados Unidos a perseguir su propia grandeza mediante el trabajo y la vocación pacifista, en lugar de la amenaza militar. Sostuvo que su gestión se mueve por convicciones sagradas y compromisos históricos que garantizan la victoria del país bajo cualquier circunstancia.

“Para que Venezuela sea grande, no tenemos que hacerle daño a nadie. ¿Verdad? Así como EE.UU., que quieren ser grandes de nuevo. Bueno, que sean grandes por el esfuerzo, por el trabajo, por la vocación pacifista. Y no por la amenaza, ni por la guerra. Ya basta, ¡no más guerra!”, sentenció el mandatario nacional.

En este sentido, reafirmó su identidad política vinculándola a las figuras históricas del país, señalando que su esencia radica en la entrega del poder a las bases sociales. “Yo sencillamente, no soy yo. Yo represento un proyecto histórico que trae 500 años de lucha. Te podría decir, yo soy Guaicaipuro, yo soy Bolívar, yo soy Zamora. Yo soy Chávez, porque soy el pueblo”, expresó.

Saquear el petróleo venezolano

Maduro también denunció que el actual gobierno de los Estados Unidos busca imponerse mediante la intimidación y la fuerza para apoderarse de los recursos naturales de la Nación, advirtiendo que tales acciones preparan el terreno para un conflicto de dimensiones similares a la guerra de Vietnam en la región del Caribe.

Cuestionó la ética de la administración estadounidense y aseguró que los preparativos para una intervención militar violan de forma la Carta de las Naciones Unidas.

“¿Cuál es la meta del gobierno actual de Estados Unidos? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”, afirmó el jefe de Estado mientras recorría las calles de la capital. Sostuvo que existe un debate abierto sobre las intenciones de Washington y señaló que el uso de amenazas inusuales y extravagantes constituye un delito internacional que rompe con el orden establecido desde 1945.

El mandatario instó a la juventud y a los sectores religiosos del país del Norte a cuestionar las políticas de su Ejecutivo. “El pueblo estadounidense tiene que preguntarse si eligieron al gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina; si es ético, si es moral y si es cristiano hacer lo que están haciendo”, sentenció.

En tal sentido, comparó la situación actual con conflictos históricos que han marcado la política exterior de EE.UU., preguntando si la sociedad estadounidense se siente orgullosa de los resultados en Afganistán, Irak o Libia.

El jefe de Estado concluyó que la política de la administración actual de Estados Unidos contraviene las aspiraciones de paz de la humanidad y del propio Pueblo estadounidense.

Economía

En la entrevista, el Presidente venezolano abordó el complejo pero fructífero tema económico del país que se enfrentó durante 2025. “Ante la crisis inducida la estrategia ha sido la indexación del ingreso de los trabajadores. De eso no se habla en el mundo. Esa fórmula que ensayamos ha permitido, junto al (apoyo) al emprendimiento, a las cooperativas, empleos creados, ha permitido que Venezuela tenga uno de los mercados internos más poderosos”, explicó.

Interrogado sobre el tema de la inflación, Maduro recordó que en 2025 el comercio y el consumo crecieron en 34%, en el marco de un abastecimiento de productos nacionales e importados, lo que refleja una mejora sustancial en la capacidad de consumo de la familia venezolana. Señaló que esto ha causado un “sobrecalentamiento interno”, lo que también demuestra que el poder adquisitivo de las familias venezolanas ha aumentado.

Sobre el tema del ataque sostenido contra la moneda nacional, el mandatario dijo que es una materia que se ha venido superando por etapas, a pesar de ser uno de los objetivos de la extrema derecha. “Uno de los objetivos con los ataques a los barcos petroleros y a la venta de petróleo, es volver a perturbar la vida monetaria y los equilibrios que ya hemos logrado y consolidado en etapas anteriores”, dijo.

Añadió que está es una situación que “sabemos cómo enfrentar, que vamos a enfrentar y que, cuando hagamos (la entrevista) del año que viene, lo habremos superado”.

Consolidación del Estado comunal

Ante la pregunta de Ramonet sobre el impulso a la consolidación del Estado comunal durante 2025, el presidente Maduro reconoció que no es un proyecto personal, sino que forma parte del ideario del Comandante Hugo Chávez propuesto en su Libro Azul.

«La democracia occidental, la democracia clásica que llaman liberal, entró en un agotamiento terminal. Ya no representa a los pueblos, son democracias sin pueblo, son democracias para minorías y cada vez más son democracias que funcionan a partir de los multimillonarios, de los consorcios y a la manipulación de las redes sociales», reflexionó el mandatario.

En tal sentido, dijo que el Libro Azul, que recoge el pensamiento bolivariano y robinsoniano, plantea la reconstrucción de la democracia. «Hay que rehacer la democracia para que sea un asunto de todos los días, una democracia permanente, una democracia con pueblo, donde se le dé el poder completo a la gente», remarcó.

Dijo estar satisfecho de que el pueblo esté ejerciendo la democracia directa, que se puso de manifiesto durante 2025 en cuatro consultas populares. «Reto a debatir a quien quiera a ir a cualquier barrio, con nuestro pueblo para que vean cómo se está construyendo una democracia nueva», agregó.

Remarcó el tema explicando que el modelo de democracia venezolana no pretende ser ejemplo para nadie, «pero nos sentimos orgullosos de lo que estamos construyendo».