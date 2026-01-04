FANB lee comunicado al país: Repudian secuestro del Presidente Maduro y Cilia Flores, respaldan Decreto de Conmoción Exterior y denuncian “asesinato a sangre fría” de parte del equipo de seguridad presidencial

El ministro de Defensa de Venezuela y vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, lee un comunicado junto al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repudiando el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, la Primera Dama Cilia Flores. En el comunicado se denuncia que fueron “asesinados a sangre fría gran parte parte del equipo de seguridad” del Presidente Maduro, “soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”. Respaldan plenamente el decreto de conmoción exterior previamente suscrito y señalan que garantizarán la gobernabilidad del país, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Llama al pueblo a retomar actividades.

Texto: Alba Ciudad

En palabras antes de leer el comunicado, Padrino López señala que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) repudia la agresión a la soberanía de Venezuela ocurrida el día de ayer y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, “la persona que el pueblo eligió como su Presidente” en las elecciones de 2024. Reitera que Maduro es el Presidente, “el auténtico y genuino líder de todas y todos los venezolanos”.

Video completo:

Vladimir Padrino López lee comunicado FANB: Asesinaron a sangre fría a equipo de seguridad de Maduro

Defendió también a la Primera Dama, Cilia Flores, a quien definió como una mujer valiente y de principios, contra quien se arremetió con profunda saña. “Le pedimos al mundo que vea con atención todo lo que está ocurriendo en contra de Venezuela, su ciudadanía y su Constitución”.

El ministro agradeció la respuesta de gobiernos y de pueblos del mundo rechazando esta grosera intervención contra la soberanía venezolana. Pero fue enfático al decir: “Que el mundo ponga sus bardas en remojo, porque esto es una agresión contra la soberanía global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier país“.

Resaltó que la FANB ha garantizado la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Llama a que Venezuela retome sus actividades comerciales, educativas y de otro tipo, y aplaudió que este lunes 5 de enero se hará el acto de toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional.

Texto del comunicado