Delcy Rodríguez: Ingresaron primeros 300 millones de dólares por venta de petróleo

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes que, producto de las ventas de petróleo, han ingresado los primeros 300 millones de dólares, de un total de 500 millones. Anunció que esos recursos financiarán el ingreso de los trabajadores y protegerán el poder adquisitivo. Asimismo, sostuvo que también busca protegerlos de lo que llamó los “vaivenes del mercado cambiario”.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante una jornada de atención social en la Base de Misiones Socialistas, “Hugo Salas”, ubicada en la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas. Rodríguez comentó que estos recursos serán empleados a través de la banca nacional pública y privada junto al Banco Central de Venezuela. “Justamente para consolidar y estabilizar el mercado y para proteger el ingreso de los trabajadores del país».

“Sigamos nosotros avanzando en la democracia comunal”, afirmó Rodríguez, quien destacó que el poder popular organizado es quien rige los destinos de Venezuela.

Espacios productivos

El pueblo organizado de esta popular parroquia caraqueña tiene previsto la puesta en marcha de sus espacios productivos: una Planta Potabilizadora, la Bodega Comunal, la Ferretería Comunal, la entrega del Gas Comunal, la activación de un Cyber, la Casa de Alimentación, la Sala de Autogobierno y una Zona Gamer para los jóvenes de la comunidad, según un reporte de prensa presidencial.

Fortalecen distribución y comercialización de papelón en Sucre

Desde la comuna Las Cinco Fortalezas de la Revolución Bolivariana, en Cumanacoa, estado Sucre, arrancó el plan de siembra y procesamiento de papelón en la región, con el objetivo de continuar apalancando el motor económico en el país, así lo informó la gobernadora de la entidad oriental, Jhoanna Carrillo, durante un pase con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Acompañada del alcalde de Cumanacoa, Tomás Bello; la mandataria regional explicó que a través de este programa se fortalecerá la producción, distribución y comercialización del papelón a través del plan «Bodega» impulsado por el presidente Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez en base de misiones socialistas Hugo Salas en La Vega, 20 de enero de 2026

«La comuna se suma a la primera transformación económica y este papelón gracias a las políticas de encadenamiento productivo llega al plan ‘Bodega’ que el presidente Nicolás Maduro, anunció y, que usted, como responsable de toda la transformación inicia con fuerzas. Ahora este papelón esta llegando a toda Venezuela gracias a las políticas de encadenamiento económico y productivo», expresó Carrillo.

En este sentido, Vanessa Pérez, vocera de la comuna Las Cinco Fortalezas de la Revolución Bolivariana, especificó que desde ese territorio se producen 200 toneladas mensuales de caña de azúcar y 12.000 kilos de papelón al mes; además de 4.000 litros de miel pura de caña de azúcar.

«Aquí esta el pueblo comunero, que no descansa y trabaja a diario apostando por la producción. El papelón que llega a las bodegas comunales es un papelón con historia y lucha. Hoy, nos sentimos orgullosos de estar al frente de la producción y del sistema económico comunal», destacó Pérez.

Comuna El Dátil en Nueva Esparta impulsa EPS de transporte de carga

La Comuna Socioproductiva El Dátil, ubicada en el municipio Antonio Díaz del estado Nueva Esparta, lleva adelante el proyecto de transporte de carga “Los Bruscos del Dátil”, mediante una empresa de producción social que les permite acopiar y transportar materiales de construcción y otro tipo de bienes necesarios para la comunidad.

La EPS cuenta con 5 camiones súper duty repotenciados y sede para centro de acopio, con miras a acondicionar tres de estos camiones con sistema de frío para el transporte de alimentos como pescado que se produce en la entidad insular con la intención de transportarlo a otros estados del país.

Durante la transmisión, el alcalde del municipio Díaz, Kendy Graterol, acompañado de voceras de la comunidad, explicó que esta jurisdicción de Nueva Esparta cuenta con 10 comunas en la cuales se avanza en la ejecución de más de 60 proyectos productivos financiados con recursos del Estado, mediante las Consultas Populares.

Desde la alcaldía se ratificó el «apoyo total» a los consejos comunales y circuitos comunales para continuar con el desarrollo de estas iniciativas en el territorio.

Comuna El Sueño de Chávez rehabilitó escuela en Cabimas

La Escuela Básica Nacional José Ángel Lamas, ubicada en el territorio comunal El sueño de Chávez, parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas fue rehabilitada por el Poder Popular de la zona de acuerdo con el gobernador del Zulia, Luis Caldera.

De acuerdo con el mandatario regional, 576 comunas y circuitos comunales de la región han ejecutado ya 2.300 proyectos. Uno de ellos, en su primera fase, es la escuela José Ángel Lamas que ayer abrió remozada para recibir a los niños y niñas, sus maestras y el personal administrativo y obrero.

El vocero del consejo comunal detalló que han rehabilitado siete espacios de la unidad educativa. Se recuperaron 500 metros cuadrados de “platabanda” (techo de concreto) y se pintaron las paredes internas y externas de la institución cuidando del ornato propio de un centro de enseñanza. También se hizo en el plantel un revestimiento antisísmico de las salas educativas y se repararon sus pisos.

Con información de: Olimar Salazar, Tania González e Ylich Carvajal.