Agenda Legislativa 2026 contempla 29 leyes y ocho códigos, informó Jorge Rodríguez

La Agenda Legislativa 2026 contempla 29 leyes y ocho códigos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), este jueves en rueda de prensa. Indicó que los tres proyectos que tendrán prioridad son la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Texto: Asamblea Nacional

El parlamentario anunció que en la próxima sesión ordinaria se estarán sometiendo, a primera discusión, los proyectos de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos de la Administración Pública, iniciativas del Ejecutivo Nacional.

Recordó el proceso de elaboración al explicar que luego de la aprobación en primera discusión, los proyectos serán llevados a consulta pública con todo el pueblo, expertos y comunidades, para luego debatirlos, en segunda discusión, artículo por artículo, para su aprobación y sanción definitiva.

Jorge Rodríguez sobre leyes y códigos que se aprobarán este año, 20 enero 2026

Acerca del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, adelantó que su elemento principal será plasmar el exitoso mecanismo para aumentar la producción de petróleo y garantizar la operatividad de la industria petrolera, petroquímica y gasífera, con los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores.

Explicó que esta ley contempla todos los elementos relacionados con la explotación del petróleo y la conversión de las inmensas reservas en escuelas y centros de salud. “Para convertirlos en nuevas realidades, en tecnología, en educación, en nuevos hospitales, en deportes. Debajo de la tierra no le sirven a nadie”, subrayó el parlamentario.

Sobre el Proyecto de Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos de la Administración Pública, dijo que responde al clamor del pueblo. “Todos los que hemos estado frente a una taquilla, buscando un sello, una estampilla, que alguien lo atienda para buscar un papel, hemos sufrido ese viacrucis de obtener un trámite”, detalló.

Respecto al Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, habló de su pertinencia en estos momentos cuando van siete días en que el dólar paralelo ha tenido una reducción de más del 100 % de su precio.

Fue enfático al decir que así como el dólar paralelo ha bajado su precio, también los comerciantes bajen los precios de los producto, “porque a veces se hacen los pendejos, entonces no bajan el precio, pero sube el precio del dólar, y suben el precio de los productos”, dijo.

De los códigos

Rodríguez explicó que, como parte de la propuesta electoral legislativa, propuso la necesidad de organizar el árbol legal venezolano en ocho grandes códigos, que agrupen leyes que se contradicen y han perdido vigencia. Se trata del Código Penal Popular, el Código Civil, el Código Social Venezolano, el Código Económico y de Comercio Productivo, el Código Electoral, el Código de Democracia Directa, el Código Ecológico Ambiental, y el Código de Protección Integral para personas vulnerables.

“Es imperativo que se redacte un nuevo Código Económico, un nuevo Código de Comercio, así como un nuevo Código Penal Popular, un nuevo código que garantice la justicia para todas y para todos, pero sobre todo la justicia de los más vulnerables, de aquellos que muchas veces son víctimas de jueces inescrupulosos o de abogados inescrupulosos, por no contar con los recursos suficientes para ser atendidos en un determinado juicio”, subrayó.

Del nuevo Código Social, precisó que agrupará todas aquellas leyes que han acompañado la protección del pueblo, “sobre todo, y principalmente, en los gobiernos del presidente Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro Moros”, sostuvo.

El parlamentario indicó que la necesidad de crear un nuevo Código Civil es para hacerlo más coherente con los nuevos tiempos, “hacerlo más claro, para evitar que hayan vericuetos y retrasos de leyes que puedan ser utilizados para en un momento dado, no impartir justicia sino lo contrario”, puntualizó.

También, sostuvo que la propuesta del Código Ecológico Ambiental ha sido la preocupación fundamental de la Revolución Bolivariana, “ha sido una preocupación fundamental de los venezolanos y las venezolanas, la protección de nuestro ambiente, de nuestros hábitat, de nuestra ecología y de nuestro ecosistema”, indicó Rodríguez.

También mencionó que el Código para la Protección Integral de la Familia está dirigido a la protección de los hogares, “un código que agrupe las leyes, donde las madres, los padres, las hijas, los hijos, las abuelas, los abuelos, sean protegidos”, dijo.

De igual modo, el diputado argumentó que la propuesta de un nuevo Código Electoral busca agrupar y simplificar los procesos relacionados con las leyes electorales.

Excarcelaciones

Del tema de las excarcelaciones, el presidente de la AN informó que pronto se va a publicar la lista de los beneficiados con el proceso, como parte de una acción unilateral, promovida por el Ejecutivo Nacional para la convivencia y la paz de Venezuela. Hasta la fecha van 406 excarcelados.