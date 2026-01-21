Librerías del Sur fortalece la identidad y la memoria con actividades culturales en tres regiones del país.

En los estados Portuguesa, Zulia y Bolívar fueron escenario esta semana de diversas iniciativas que promueven el libro, la creación artística y la reflexión colectiva, consolidando estos espacios como pilares de la cultura venezolana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Librerias del Sur / Fotos: Librerias del Sur

La Fundación Librerías del Sur continúa su labor de promover la cultura, la lectura y la memoria histórica a lo largo y ancho del país, desarrollando una variada programación que convoca a creadores, artesanos, niños y comunidad en general. Esta semana, tres de sus sedes fueron epicentro de actividades que, desde distintas expresiones artísticas, fomentan la identidad, la reflexión y la unidad.

En Portuguesa: Un recital poético para honrar a los valientes.

En los espacios de la Librería del Sur Guanare, específicamente en la sala Bahareque Casa de Arte, se llevó a cabo el emotivo recital “Poesía para los valientes”. Este acto conmemorativo estuvo dedicado a honrar la memoria de los hombres y mujeres caídos el pasado 3 de enero.

Destacadas voces de la poesía regional y nacional, como Job Jurado Guevara, Maira Román, Claudio Galíndez, José Gregorio Palencia, María Briceño y el joven Luis Carrillo, compartieron textos cargados de emotividad y compromiso. A través de sus versos, rindieron un sentido tributo a los héroes de la Patria, en un acto simbólico de amor, resistencia y homenaje colectivo que fue acompañado por una interpretación musical especial, creando un ambiente de profunda conexión espiritual.

En Zulia: Un taller de muñecas de trapo como símbolo de resistencia.

Por su parte, la Librería del Sur Berta Vega de Maracaibo fue sede del taller “Hagamos a nuestro presidente”, facilitado por la reconocida muñequera, Soraima Luzardo, miembro del Consejo de Artesanos de Maracaibo.

La actividad, enmarcada en las Fiestas de las Muñecas del Movimiento Corazón Artesano, tuvo un doble propósito: enseñar el método tradicional de elaboración de muñecas de trapo y reflexionar sobre su valor como herramienta terapéutica y de memoria. En el contexto actual, las participantes encontraron en esta artesanía una poderosa forma de expresión política y cultural, elaborando la figura del presidente Nicolás Maduro como un acto simbólico de exigencia por su liberación y de reafirmación de la soberanía nacional.

En Bolívar: Jornada cultural para sembrar creatividad en la niñez.

Finalmente, en la Librería del Sur Ciudad Bolívar, ubicada en la Escuela Hernández Acosta, se desarrolló una dinámica “Jornada Cultural” dirigida a niños y niñas de educación inicial y primaria.

Articulada con instituciones como la Red de Arte, SUNAD y Corazón Artesano, la jornada promovió valores de paz y convivencia. Los más pequeños disfrutaron de actividades de dibujo para expresar su creatividad, mientras que los estudiantes de primaria participaron en un “Taller de Muñecas” facilitado por, Lucía García, donde aprendieron técnicas artesanales como vehículo de aprendizaje y expresión.

Un compromiso nacional con la cultura.

Estas tres actividades, realizadas en distintos puntos de la geografía venezolana, evidencian el firme compromiso de la Fundación Librerías del Sur con la consolidación de espacios de encuentro cultural. Ya sea a través de la palabra poética que honra la memoria, la artesanía que simboliza la resistencia o las actividades lúdicas que forman a la niñez, la institución reafirma su papel vital en la promoción del libro, la lectura y las expresiones culturales como herramientas fundamentales para la construcción de identidad y unidad del pueblo venezolano.