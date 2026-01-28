Colectivo artístico crea mural inspirado en “El Guernica” de Picasso, para denunciar bombardeo del 3 de enero y hacer llamado a la paz

Un colectivo artístico se encuentra trabajando en un mural de gran formato en las paredes de la Galería de Arte Nacional, utilizando el arte como herramienta de expresión y denuncia. La obra, de corte muralista, toma como base el icónico “El Guernica” de Pablo Picasso para establecer un paralelo y traer a colación el “fatídico bombardeo criminal” ocurrido en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura /FMN/ Fotos: Edys Glod

El proyecto, dirigido por Miguel Guerra y ejecutado junto a un equipo multidisciplinario de la Fundación Museos Nacionales y los artistas Romel Avendaño y Argenis Borrero, busca expresar los daños de lo que califican como “esa brutalidad” y, al mismo tiempo, realizar un llamado a la paz. Los trazos reflejan tanto el impacto del evento como un mensaje que, según los creadores, solicita el retorno al país del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

La obra también rinde homenaje e incorpora elementos inspirados en la artista venezolana, Elsa Morales, uniendo su legado con el de Picasso como exponentes del arte al servicio de la manifestación por la paz.

Guerra anunció que, una vez culminado el mural, se informará en los próximos días la fecha y los detalles del acto de inauguración oficial, invitando al público a presenciar el desarrollo de esta interpretación contemporánea de un grito artístico contra la violencia.