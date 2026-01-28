Delcy Rodríguez anuncia el desbloqueo de recursos soberanos del país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó este martes que se han establecido canales de comunicación de respeto y cortesía con el Gobierno de los Estados Unidos. “Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump: que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Marco Rubio, con el que estamos estableciendo una agenda de trabajo”, expresó.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante la entrega del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas, Rodríguez destacó la voluntad del Gobierno Bolivariano de dirimir las diferencias con la administración de los Estados Unidos a través de canales políticos y diplomáticos.

Delcy Rodríguez: Se están desbloqueando recursos de Venezuela que se usarán en hospitales

En este sentido, anunció el desbloqueo de recursos soberanos del país, lo que permitirá la inversión de recursos importantes en equipamiento para los hospitales, «equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países», equipamiento para el área de la electricidad y equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela.

Rodríguez informó que los recursos ingresarán a dos fondos ya anunciados; el primero de ellos, «para atender las necesidades sociales de nuestro pueblo, el ingreso de los trabajadores, la salud, la educación, la alimentación, la protección social en general (…) Y un segundo fondo soberano que debe atender toda la situación de los servicios públicos y de la infraestructura en Venezuela en materia de electricidad, de agua, de vialidad».

Asimismo, la presidenta encargada anunció la creación de una plataforma digital pública donde cualquier ciudadano o ciudadana podrá ingresar, ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando, producto de, «en este caso, desbloqueo de recursos de Venezuela».

Por otra parte, denunció las campañas de desinformación de las transnacionales de la comunicación, asegurando que la verdad de Venezuela se impone ante la difamación, priorizando siempre la estabilidad y la paz de la República.

Finalmente, Rodríguez resaltó el significado de establecer un diálogo diplomático para dirimir las controversias de asuntos sensibles «y de otros asuntos menos sensibles, pero que deben ocupar la agenda de lo que deben ser relaciones de respeto en el marco de la comunidad internacional entre países soberanos e independientes».