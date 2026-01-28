La 21ª Filven llega a Portuguesa este miércoles con el lema “Leer humaniza”

La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) inaugura su capítulo regional en Portuguesa este miércoles 28 y jueves 29 de enero, bajo el lema “Leer humaniza”. El evento se realizará en el Vicerrectorado de la Unellez en Guanare, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Mpp. Cultura / Fotos: FILVEN

La fiesta de las letras, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través del Centro Nacional del Libro (Cenal), ofrecerá a los visitantes la oportunidad de adquirir novedades literarias y participar en un amplio programa cultural.

La invitación es este 28 y 29 de enero.

Homenajes a escritores regionales y nacionales

En su edición portugueseña, la Filven rinde homenaje regional a dos autores locales: Francisco Merlo (autor de “Saguazadas”) y Hernán José Bou Haddour Rodríguez (poeta y promotor cultural, autor de “Rastro de mi Creyón”).

Asimismo, el evento continúa su homenaje nacional a los escritores Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

Programa diverso para todos los públicos

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de libros de editoriales nacionales como El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, así como charlas, conferencias y talleres. Como es tradicional, la feria contará con un pabellón infantil y juvenil dedicado a los más pequeños.

La Filven Portuguesa forma parte de la ruta regional de la 21ª edición de la feria, que ya ha visitado estados como Zulia, Aragua, La Guaira, Mérida, Lara, Nueva Esparta, Amazonas, Táchira y Sucre, así como la Guayana Esequiba.

La entrada al evento es gratuita, en consonancia con la política de democratización de la lectura y la cultura que promueve el MPPC.

El vicerrectorado de la UNELLEZ será la sede de la FILVEN Portuguesa 2026

 

