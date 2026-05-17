CNAC evaluó estrategias para impulsar cine nacional en mesa técnica de distribución y exhibición

Con el propósito de avanzar en el diseño de una política de consenso en el marco de la Ley de Cinematografía Nacional (LCN), el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) llevó a cabo una nueva jornada de la Mesa Técnica de Cine Venezolano, que abordó mecanismos de apoyo y acompañamiento a las producciones nacionales.

Prensa CNAC

El encuentro fue dirigido por Román Chamorro, presidente del CNAC, acompañado por Evelyn Márquez, gerente general Estratégica, y Alfonso Rangel, gerente de Fiscalización. Asimismo, participaron Néstor Villalobos, director de la película “Creer o morir”, actualmente en la cartelera de cines; Bernardo Rotundo, del Circuito Gran Cine, y representantes de las principales empresas exhibidoras del país: Raúl Montes (Cines Unidos), Yofredd Batista (CINEX) y Dayana Aguirre (SuperCines).

Alianzas para el cine venezolano

Durante la jornada, el CNAC presentó el balance comercial de “Creer o Morir”, que muestra una amplia aceptación en taquilla con un acumulado de 12.004 espectadores hasta la fecha. Al respecto, el realizador Néstor Villalobos detalló las acciones de promoción directa que viene ejecutando mediante visitas a universidades y comunidades, así como la gestión de proyecciones privadas.

Los exhibidores manifestaron una total receptividad ante las propuestas de aplicar la modalidad de “funciones acordadas”, al hacer referencia al estado Nueva Esparta, entidad insular al oriente del país, donde la movilización comunitaria contribuyó a la adquisición de 1.000 boletos. Bajo esta modalidad, las entradas para determinadas salas de cine en los diferentes estados del país se obtienen previo acuerdo entre exhibidores, el distribuidor y el director de la obra cinematográfica.

Finalmente, el presidente del CNAC ratificó su disposición de establecer mecanismos adecuados para mejorar y ampliar el acceso a películas de producción nacional en las salas de cine en el país y que puedan contar con el apoyo de distribuidores y exhibidores, así como con la protección del Estado venezolano.