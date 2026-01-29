Presidenta Encargada recibió insignias como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió este miércoles insignias de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto celebrado este miércoles en el patio de Las Academias, en Fuerte Tiuna.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante el evento, pidió al alto mando militar y a los organismos relacionados, su máximo desempeño para tener en 100 días los lineamientos del nuevo sistema defensivo del país y aseguró que el extremismo «no pudo, ni podrá» con la paz de los venezolanos.

Alertó que a través del Programa de convivencia democrática y paz se ha abierto un espacio para el diálogo político.

Discurso de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez en acto de la FANB como Comandante en Jefe

«Que vengan todos los que aman a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y justicia», advirtió la presidenta encargada.

Aseveró que el país está dispuesto al entendimiento, al diálogo, «pero no a otra agresión, para pretender que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Aquí se aplicará la ley, en respeto de la Constitución. Venezuela es mucho más grande que nuestras diferencias. Venezuela necesita confiar en la política, con P y V mayúsculas, una política y diálogo entre venezolanos, sin ningún tipo de injerencias externas», insistió.

Combate por amor a Venezuela

La presidenta encargada como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recibió el bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), símbolo que representa autoridad, compromiso, liderazgo, ética y el rigor del arte militar, así como la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar.

Rodríguez en su discurso llevó un mensaje especial a los soldados y policías del país. «Nuestro padre Libertador no solo fue conocido por sus victorias, sino también por sus derrotas e infortunios, pero para él las derrotas materiales no colmaron su espíritu libertario. Por ello les pido que ese mismo espíritu se apodere de ustedes para defender a la patria», expresó.

Seguidamente, felicitó a la FANB, al alto mando militar y a los cuerpos de seguridad ciudadana por su desempeño antes, durante y después de la agresión militar acaecida el pasado 3 de enero 2026 .

«Aquí nadie se rindió. Estuvimos en contacto permanente esa madrugada, estuvimos en combate y por eso digo honor y gloria a héroes y heroínas del 3 de enero del 2026, que no se entregaron, que dieron por su vida por la patria, honor y gloria a los caídos, solidaridad a sus familiares y amigos», sentenció, destacando el combate de la madrugada del 3 de enero. «Viendo una batalla desigual, una superioridad tecnológica y un armamento desconocido, dieron combate por su amor Venezuela, por el pueblo venezolano», agregó.

Crearán oficina para la defensa cibernética

«De los infortunios debemos aprender», dijo la presidenta encargada, por lo cual anunció la creación de una oficina nacional para la defensa cibernética de país, la cual presidirá la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

«El 3 de enero marcará nuestra historia. Reconozco la responsabilidad en la defensa de la paz de los hombres y mujeres de armas, gracias por su desempeño. Nos convertiremos en una fuerza arrolladora para alcanzar la libertad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores», sentenció. «No tenemos duda de la victoria- dijo tras hacer mención del gesto de victoria realizado por el presidente Maduro-, la cual debe ser duradera para nuestro pueblo, alcanzar y cuidar la paz.

Fanb: campeones en la lucha contra el extremismo

Rodríguez calificó de campeones a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los organismos de seguridad, por haber ejecutado acciones para desarticular el extremismo y el fascismo en Venezuela, para derrotar golpes de Estado, sabotaje, atentados contra el orden constitucional. «Tuvieron que buscar una potencia mundial para pretender torcer la soberanía del pueblo venezolano. No han podido ni podrán», dijo destacando la labor de la unión cívico, militar, policial por la paz del país.

Destacó la labor de los organismos de seguridad ciudadana junto a la FANB en la lucha contra el narcotráfico, destacando que más de 65 toneladas fueron incautadas al cierre 2025 y en lo que va de año casi 8 toneladas. «Cuidaré de ustedes, nobles hombres», dijo.

La presidenta encargada anunció el relanzamiento de la Gran Misión Negro Primero, «para sanar las heridas y atender a la familia militar», dijo y anunció también el lanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, para cuidar a los policías.

Para finalizar, expresó el sentimiento de dolor que siente al conocer las historias y los pesares que tuvieron que pasarlos niños y niñas la madrugada del 3 de enero por la agresión militar. El dolor me llega al alma», dijo por cuanto pidió que en unidad monolítica, la FANB y los cuerpos de seguridad cuidar la paz del pueblo, cuidar la república, «han jurado por el pueblo, por la paz y la solidaridad», expresó.