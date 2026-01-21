Venezuela distribuirá gratuitamente 200 mil ejemplares de la Colección “25 para el 25” a jóvenes de entre 15 y 30 años

 • 0 Comentarios

En una entrevista exclusiva este miércoles vía telefónica para el noticiero “Cultura al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista, Angie Vélez, el presidente de la Fundación Librerías del Sur, Omar Rangel, detalló el proceso de distribución en el país de la colección literaria “25 para el 25”, una iniciativa del Gobierno de México a través del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Librerias del Sur.

Escucha la entrevista:

La instrucción para esta distribución gratuita fue dada en diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Venezuela recibirá 200.000 ejemplares de un total de 2.500.000 que serán distribuidos en 8 países latinoamericanos. Actualmente, ya se encuentran en el territorio nacional 60.000 libros correspondientes a los primeros 8 títulos de la colección.

 

La distribución gratuita fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro.

Distribución nacional a través de Librerías del Sur

Rangel explicó que la primera fase de distribución se realizará a través de las 34 Librerías del Sur a nivel nacional. La dinámica, que inició la semana pasada en 5 locales de Caracas, se extenderá progresivamente a todo el país.

“Todos los jueves y viernes de cada semana, durante todo el 2026, en el horario habitual de las librerías (de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.), los jóvenes entre 15 y 30 años podrán acercarse a adquirir un título de su preferencia totalmente gratis. Pueden visitar las librerías las veces que deseen”, especificó Rangel.

Hasta el momento, más de 500 jóvenes han recibido sus libros. A partir de hoy, la distribución se activa en 8 estados, cubriendo 15 librerías, y se espera llegar a las 34 en las próximas 2 o 3 semanas.

Adicionalmente, se articulará con bibliotecas públicas estatales y en circuitos comunales la distribución de los titulos en esos espacios para garantizar el acceso en diversas comunidades.

200.000 ejemplares se entregaran en las 34 tiendas de las Librerias del Sur a nivel nacional.

Títulos iniciales de clásicos latinoamericanos

La colección busca acercar a los jóvenes a clásicos de la literatura regional. Los primeros ocho títulos disponibles son:

  1. Tirar contra la muerte – Juan Gelman (Argentina).
  2. El privilegio en el olvido (antología personal) – Piedad Bonnett (Colombia).
  3. Música completa – Verónica Volkow (México).
  4. La Operación Carlota – Gabriel García Márquez (Colombia/Cuba).
  5. Réquiem por Teresa – Juan de León (Guatemala).
  6. Space Invaders – Nona Fernández (Chile).
  7. Vientos de primavera (antología poética, 1945-1979) – Alaíde Foppa (España/Guatemala).
  8. Réquiem en Guatemala – Miguel Ángel Asturias (Guatemala).

Rangel adelantó que en futuras entregas se espera incluir obras de autores venezolanos, como Luis Britto García.

Posibilidad futura de acceso digital

Consultado sobre la disponibilidad digital, el presidente de Librerías del Sur indicó que el esfuerzo actual del FCE está concentrado en la impresión masiva de los ejemplares físicos. No obstante, se evaluará durante 2026 o 2027 la posibilidad de habilitar un enlace digital gratuito desde las páginas del Fondo o de las editoriales participantes, para facilitar el acceso a jóvenes de países no incluidos en esta primera fase y promover la lectura digital.

Esta campaña es coordinada en Venezuela por la Fundación Librerías del Sur, en articulación con Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Centro Nacional del Libro (CENAL).

Librerías del Sur fortalece la identidad y la memoria con actividades culturales en tres regiones del país.

enero 21, 2026

Librerías del Sur realizó gran jornada nacional de solidaridad con Palestina

noviembre 4, 2025

Ensayo ganador de la II Bienal Nacional de Literatura César Rengifo 2024 disponible en Librerías del Sur

julio 22, 2025

En Maracaibo celebran apertura de Librerías del Sur Berta Vega

mayo 22, 2025

La Librería del Sur en Maracaibo renace bajo el nombre de Berta Vega

mayo 21, 2025

Reinauguraron sucursal de Librerías del Sur en Nueva Esparta en el marco de la Filven

mayo 18, 2025

Juan Carlos Monedero presentó su libro "Política para indiferentes", manual sobre política en el siglo XXI

agosto 22, 2024

Designadas nuevas autoridades en la Fundación Museos Nacionales y Librerías del Sur

septiembre 25, 2023

Tarek William Saab participó en el Ciclo de Lecturas Compartidas de Librerías del Sur

junio 24, 2023
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios