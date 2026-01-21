Venezuela distribuirá gratuitamente 200 mil ejemplares de la Colección “25 para el 25” a jóvenes de entre 15 y 30 años

En una entrevista exclusiva este miércoles vía telefónica para el noticiero “Cultura al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista, Angie Vélez, el presidente de la Fundación Librerías del Sur, Omar Rangel, detalló el proceso de distribución en el país de la colección literaria “25 para el 25”, una iniciativa del Gobierno de México a través del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos) Fotos: Librerias del Sur.

Escucha la entrevista:

La instrucción para esta distribución gratuita fue dada en diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Venezuela recibirá 200.000 ejemplares de un total de 2.500.000 que serán distribuidos en 8 países latinoamericanos. Actualmente, ya se encuentran en el territorio nacional 60.000 libros correspondientes a los primeros 8 títulos de la colección.

Distribución nacional a través de Librerías del Sur

Rangel explicó que la primera fase de distribución se realizará a través de las 34 Librerías del Sur a nivel nacional. La dinámica, que inició la semana pasada en 5 locales de Caracas, se extenderá progresivamente a todo el país.

“Todos los jueves y viernes de cada semana, durante todo el 2026, en el horario habitual de las librerías (de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.), los jóvenes entre 15 y 30 años podrán acercarse a adquirir un título de su preferencia totalmente gratis. Pueden visitar las librerías las veces que deseen”, especificó Rangel.

Hasta el momento, más de 500 jóvenes han recibido sus libros. A partir de hoy, la distribución se activa en 8 estados, cubriendo 15 librerías, y se espera llegar a las 34 en las próximas 2 o 3 semanas.

Adicionalmente, se articulará con bibliotecas públicas estatales y en circuitos comunales la distribución de los titulos en esos espacios para garantizar el acceso en diversas comunidades.

Títulos iniciales de clásicos latinoamericanos

La colección busca acercar a los jóvenes a clásicos de la literatura regional. Los primeros ocho títulos disponibles son:

Tirar contra la muerte – Juan Gelman (Argentina). El privilegio en el olvido (antología personal) – Piedad Bonnett (Colombia). Música completa – Verónica Volkow (México). La Operación Carlota – Gabriel García Márquez (Colombia/Cuba). Réquiem por Teresa – Juan de León (Guatemala). Space Invaders – Nona Fernández (Chile). Vientos de primavera (antología poética, 1945-1979) – Alaíde Foppa (España/Guatemala). Réquiem en Guatemala – Miguel Ángel Asturias (Guatemala).

Rangel adelantó que en futuras entregas se espera incluir obras de autores venezolanos, como Luis Britto García.

Posibilidad futura de acceso digital

Consultado sobre la disponibilidad digital, el presidente de Librerías del Sur indicó que el esfuerzo actual del FCE está concentrado en la impresión masiva de los ejemplares físicos. No obstante, se evaluará durante 2026 o 2027 la posibilidad de habilitar un enlace digital gratuito desde las páginas del Fondo o de las editoriales participantes, para facilitar el acceso a jóvenes de países no incluidos en esta primera fase y promover la lectura digital.

Esta campaña es coordinada en Venezuela por la Fundación Librerías del Sur, en articulación con Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Centro Nacional del Libro (CENAL).