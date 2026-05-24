CNAC relanzará el clásico filme “El Pez que Fuma” en formato digital

En un acontecimiento sin precedentes para la memoria histórica y cultural del país, la obra cumbre del maestro Román Chalbaud, “El Pez que Fuma” (1977), ha sido recuperada digitalmente, marcando el inicio de un ambicioso plan de preservación fílmica nacional.

Texto: Prensa CNAC

La reedición de la considerada obra maestra de Chalbaud es el primer resultado de un convenio estratégico suscrito entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y Bolívar Films.

Esta alianza, que se mantendrá vigente hasta el año 2028, tiene como objetivo principal la restauración visual y sonora de 15 películas emblemáticas del cine venezolano, en pro de garantizar la salvaguarda de un patrimonio artístico invaluable.

Tecnología al servicio de la memoria

El proceso de restauración ha permitido devolverle la calidad técnica original a esta pieza de culto, corrigiendo el desgaste del tiempo, tanto en la banda sonora como en el color y la textura de la imagen. Con esta transformación, la cinta está lista para ser exhibida nuevamente en las salas de cine modernas y plataformas digitales bajo los más altos estándares de calidad internacionales.

El realismo social sin concesiones

La filmografía de Román Chalbaud constituye un espejo incomodo pero fascinante de la realidad social venezolana contemporánea. A través de clásicos indiscutibles como Caín Adolescente (1959) —su ópera prima basada en su propia obra teatral—, Sagrado y Obsceno (1975), El Pez que Fuma (1977) y La Oveja Negra (1987), el director desnudó las dinámicas sociales del país, traducidas de vueltas en imagen narrativa para la reflexión.

Preservación del patrimonio fílmico

El primer paso de este convenio de restauración inició en 2024, tras un arqueo de incunables fílmicos venezolanos celosamente resguardados por la Cinemateca Nacional. La obra en cuestión, junto a otros títulos del universo cinematográfico venezolano, permaneció hasta ese momento en custodia de esta institución fundada por Margot Benacerraf hace 60 años y que por estos días está de aniversario.

Al resguardar una obra como la de Chalbaud, bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad para frenar el “síndrome del vinagre” y la descomposición del celuloide, la Cinemateca no solo ha protegido hasta el presente una trama llena de actuaciones memorables; resguarda, además, el testimonio de una era, el lenguaje de una Caracas y una Guaira de finales de los setenta, y la genialidad técnica de los pioneros del cine nacional.

Su esfuerzo asegura que la gran pantalla nacional siga encendida, en una tarea de proteger las historias narradas en imágenes que nos definen, con la garantía de que las futuras generaciones también puedan disfrutarlas, ahora en su máxima resolución digital.

El Pez que Fuma de Román Chalbaud

Existe un antes y un después en la cinematografía venezolana, y en ese punto de inflexión lo marca “El Pez que Fuma” (1977), dirigida por el maestro Román Chalbaud y coescrita junto al reconocido dramaturgo José Ignacio Cabrujas.

Esta producción no solo es considerada la obra cumbre del cine nacional, sino también una de las piezas más audaces y descarnadas del cine latinoamericano del siglo XX.

Chalbaud, con su mirada irreverente, logra dignificar a los marginados sin romantizar la miseria. Los personajes de “El Pez que Fuma” están llenos de matices; son víctimas y victimarios a la vez, moviéndose al ritmo de la música.

A casi cincuenta años de su estreno, el ciclo vital que retrata la película resuena aún como un eco social.

Hoy la película se mantiene viva gracias a los esfuerzos por su preservación y restauración digital. Su renacer no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un acto de justicia cultural que permite que las nuevas generaciones descubran el poder transformador del cine.

“El Pez que Fuma” es más que una película; es el alma de un país atrapada en celuloide, un clásico inmortal que nos recuerda la fuerza, la irreverencia y la genialidad del gran Román Chalbaud.