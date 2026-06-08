Amazonia Films distribuirá y exhibirá el documental “Puerteños” de Miguel Guédez

La distribuidora cinematográfica Amazonia Films anunció formalmente la firma del contrato de distribución y exhibición del largometraje documental Puerteños, dirigido por el cineasta venezolano Miguel Guédez. Con este acuerdo, la institución inicia formalmente el diseño de la ruta que llevará esta producción nacional a las pantallas de los cines de todo el país en su próximo estreno.

Texto y Fotos: Amazona Films

Puerteños es un viaje que rescata del olvido la historia y los testimonios de Puerto de Nutrias, localidad ubicada en el estado Barinas. Durante el siglo XIX, este poblado se consolidó como un vibrante epicentro fluvial para la exportación nacional e internacional de ganado, rubros agrícolas y plumas de aves. Sin embargo, tras el inicio de la construcción de las redes de carreteras en el siglo XX, la comunidad quedó progresivamente al margen de las principales dinámicas económicas del país.

El cineasta Miguel Guédez destacó la importancia de que el cine actúe como un puente para conectar las vivencias locales con públicos masivos, sirviendo como una barrera frente a la aculturación. “La verdadera identidad nacional se logra por el reconocimiento amplio de nuestra diversidad cultural; se logra por la revisión constante de nuestra historia política y de nuestras historias locales”, afirmó Guédez.

Por su parte, Vladimir Sosa Sarabia, presidente de Amazonia Films, definió la incorporación de este largometraje al catálogo de la distribuidora como un “acto de soberanía cultural” y una herramienta pedagógica de transformación social. “El cine es el espejo donde nuestro pueblo se reconoce. Amazonia Films garantizará que las generaciones actuales y futuras tengan acceso a sus raíces, evitando la homogeneización cultural que imponen las narrativas externas”, aseguró Sosa Sarabia.

El directivo remarcó que la misión de la distribuidora es descentralizar la exhibición y llevar los contenidos nacionales hacia espacios masivos que vayan más allá de los circuitos tradicionales. “El documental tiene la capacidad única de visibilizar realidades que a menudo son invisibilizadas por los medios masivos. Al descentralizar su exhibición, estamos dándole voz a los sujetos sociales protagonistas de esas historias, permitiendo que el territorio se encuentre consigo mismo a través de la pantalla”, concluyó.

Con alianzas de esta naturaleza, Amazonia Films reafirma su compromiso histórico con la exhibición y distribución de obras cinematográficas que nutren la identidad, rescatan la memoria histórica y fortalecen el patrimonio cultural de la nación. La distribuidora invita al público venezolano a mantenerse atento a los próximos anuncios sobre las fechas de estreno y el cronograma de proyecciones en las regiones del país a través de su cuenta oficial en Instagram: @amazoniafilms.