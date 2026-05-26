Estrenada versión restaurada de “El pez que fuma” de Román Chalbaud

La versión restaurada en digital de “El pez que fuma”, obra cumbre de Román Chalbaud, fue proyectada por el Centro Nacional de Cinematografía (CNAC) en una función especial que congregó a autoridades del sector cinematográfico, gremios técnicos y destacadas figuras de la cultura. La jornada marca un hito en el cine nacional, al convertirse en la punta de lanza de una política sostenida de conservación.



Texto: CNAC / Foto: Gustavo Quintana

El evento, efectuado en Caracas, contó con la presencia de Miqueas “Piki” Figueroa, viceministro de Cultura Audiovisual del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC); Román Chamorro, presidente de CNAC; Rosa Raydán, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional; y Vladimir Sosa, presidente de Amazonia Films y la Villa del Cine, reflejo del esfuerzo conjunto por la preservación de la memoria fílmica del país.

Román Chamorro destacó el profundo valor pedagógico y de identidad que representa rescatar esta joya cinematográfica. “Es una pieza que describe un momento de la venezolanidad y que sirve como una herramienta para que los jóvenes venezolanos se reencuentren con el cine nacional que nació en el siglo XX y que hoy, en el siglo XXI, lo podemos disfrutar”, indicó.

Por su parte, Guido González, miembro del comité ejecutivo del CNAC, expresó su satisfacción por este paso. “Cuando nos acercamos a la cinematografía nacional, encontramos hitos que son revelaciones importantes de la producción artística cinematográfica venezolana, y así nos encontramos con películas que necesitamos volver a ver; que necesitamos darle una lectura hoy y que nuestras nuevas generaciones valoren esa cinematografía”.

Un reto técnico de gran magnitud

La restauración de esta joya de la cinematografía nacional fue posible mediante la alianza con el sector privado y técnico, representado por Luis Guillermo Villegas y Jorge Jacko, de Bolívar Films. Al respecto, Jacko destacó la inmensa responsabilidad y los desafíos técnicos que implicó trabajar con el negativo original de una obra de tal envergadura.

“El trabajo que se está haciendo está visibilizando al cine nacional y es muy importante que las nuevas generaciones vean al cine nacional en todo su contexto. En el caso de ‘El pez que fuma’, enfrentamos un reto muy grande por la magnitud de la obra y lo que representa. Es un proyecto ambicioso porque era el primogénito en cuanto al proceso de restauración y teníamos una gran expectativa por estar a tono con lo que significa esta película para el país”, explicó.

Además de autoridades del sector cinematográfico, acompañaron esta jornada de reencuentro cineastas y amigos de Román Chalbaud, además de Gabriel Ordaz, de CinePic.

La presentación de la versión restaurada de “El pez que fuma” no solo rinde tributo a uno de los directores más importantes de América Latina, sino que marca un hito en la agenda cultural actual, pues garantiza que las nuevas generaciones tengan acceso formal a las obras que definieron la identidad y el espejo social de la Venezuela del siglo XX.