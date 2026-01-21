IAEM celebra la unidad caribeña con el 6to Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores dedicado al mar antillano

Del 22 de enero al 26 de febrero, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a sumergirse en la vibrante cultura del caribe a través de la sexta edición del Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores. Este año, el evento pone el foco en el Mar Antillano explorando y celebrando la rica herencia común de las Antillas Mayores y Menores.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) /MPPC/ / Imagen: IAEM

Bajo la premisa de reconocernos en una identidad compartida que trasciende fronteras, el encuentro busca visibilizar y fortalecer los profundos lazos históricos y culturales que unen a los pueblos caribeños. El profesor, Juan Pérez, director general del IAEM, explicó que la iniciativa “parte de la necesidad de conocernos y reconocernos en nuestras particularidades”. Asimismo, destacó el propósito de retomar “la cultura como un transporte vivo y una herramienta de política para la paz”, frente a intentos históricos de fragmentación.

El programa ofrecerá un viaje multidimensional que incluye:

Un legado histórico compartido: Un análisis profundo de la huella del libertador, Simón Bolívar, en las Antillas, desde su exilio y la búsqueda de apoyo en Haití para la Expedición de los Cayos (1816), hasta su visión de liberar a Cuba y Puerto Rico, sueño que también inspiró a José Martí. Se debatirá por qué el espíritu antillano es esencialmente bolivariano.

Un mosaico de ritmos y sabores: Una exploración sonora y cultural de los ritmos que definen la región. Se conectará el tambú curazoleño con el tambor coriano de Falcón, se rastreará el origen del calipso de Trinidad y se disfrutará de la riqueza de la bomba y la plena puertorriqueñas, el son y el punto cubano, junto a otras expresiones afrocaribeñas.

Esta actividad se plantea como un espacio esencial para el reencuentro y el diálogo, afirmando que, más allá de coyunturas geopolíticas, los pueblos del caribe comparten una raíz indisoluble. Una cita imperdible para entender la cultura como puente de unión y fuerza vital de Nuestra América.