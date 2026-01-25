Mariana Orta llega a Alba Ciudad 96.3 FM con “Vivir en Equilibrio”: Un espacio para el bienestar integral

A partir de este lunes, 26 de enero, el dial de Alba Ciudad 96.3 FM se llena de consciencia y bienestar con el estreno de “Vivir en Equilibrio”, un programa diseñado para transformar la radio en un refugio de salud mental y crecimiento personal. Bajo la conducción de la psicóloga clínica y locutora Mariana Orta Osorio, el espacio se transmitirá todos los lunes de 10:00 a 11:00 de la mañana.

Texto: Nota de prensa

Una propuesta de radio humana y profesional

“Vivir en Equilibrio” nace bajo la premisa de que el bienestar no es un estado de perfección, sino una conexión auténtica con uno mismo. El programa busca acompañar e inspirar a la audiencia a través de herramientas prácticas, integrando la salud mental, el cuidado corporal y los hábitos conscientes bajo un enfoque biopsicosocial.

“Tu cuerpo te habla. Tu mente te escucha. Tu entorno te responde. Aquí, aprendemos a dialogar con los tres”, afirma Mariana Orta, destacando la esencia de este nuevo espacio semanal.

Ciencia, sensibilidad y cultura

A diferencia de otros espacios de salud, este programa propone un diálogo íntimo y profesional que elimina las presiones del “debería” para dar paso a la invitación y la posibilidad. Entre sus elementos diferenciadores destacan:

Rigor y Calidez: Conducido por una experta en psicología clínica (cognitivo-conductual y sistémica) que combina la ética profesional con la cercanía de la radio.

Herramientas Accionables: Cada episodio ofrece llamados a la acción concretos para mejorar la calidad de vida de forma inmediata.

Lenguaje Empático: Un enfoque libre de culpas que potencia el autodescubrimiento y la responsabilidad personal.

Enfoque Integrativo: Conversaciones que conectan la salud emocional con la actualidad cultural y el entorno social.

Sobre la conductora: Mariana Orta Osorio

Mariana Orta Osorio es psicóloga clínica y locutora profesional. Conocida como la “PsicoLocutora”, su voz se caracteriza por ser serena, contenedora y profundamente humana. Su estilo logra un equilibrio único entre la autoridad profesional y la suavidad necesaria para abordar temas complejos de la psique humana.

Instagram: @enequilibrioconmo