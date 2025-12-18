Presidente Maduro rechaza comentarios de Trump: Revelan sus verdaderas intenciones con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió contundentemente este miércoles a las declaraciones y publicaciones en redes sociales hechas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en torno al bloqueo de buques petroleros que vengan a Venezuela, y su afirmación de que Venezuela supuestamente le había robado a Estados Unidos “petróleo, tierras y otros activos”.

“La verdad ha sido develada”, dijo el Presidente venezolano este miércoles, en referencia a que la presencia militar estadounidense en el mar Caribe no obedece a combatir ningún cartel del narcotráfico o el Tren de Aragua. “Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta Venezuela en una colonia”, señaló en un evento televisado, realizado en la Sociedad Bolivariana, en Caracas, con motivo del aniversario del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar.

“Sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista, y lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido revelada”, dijo el Jefe de Estado.

Sobre el bloqueo naval anunciado por Trump, Maduro manifestó que “Venezuela seguirá comercializando todos sus productos (…) seguirá el comercio, para allá y para acá, de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales”. Reiteró que se viola el Derecho Internacional, «porque es ilegal, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales, pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo».

El martes, Trump escribió en su red social Truth que el despliegue militar alrededor de Venezuela aumentaría hasta que el país devolviera a Estados Unidos “el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”.

Trump dijo a los periodistas este miércoles que Venezuela había quitado ilegalmente “derechos energéticos” y que Estados Unidos los quería de vuelta. “Estamos recuperando tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos. Nos lo quitaron porque tuvimos un presidente que tal vez no estaba atento. Pero no van a hacer eso. Queremos recuperarlo. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Como saben, expulsaron a nuestras empresas y queremos recuperarlo”.

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en mano, el Presidente Maduro hizo un llamado este miércoles: «es tiempo de civilización humana, es tiempo de respeto al Derecho Internacional y Venezuela hará respetar sus derechos con la fuerza y con la verdad y con el amor por la paz. Estamos en nuestra ley y defenderemos esta Constitución y a nuestro pueblo por todas las vías que sea necesario defenderla para que prevalezcan los derechos históricos, irrenunciables e inalterables de esta patria tan hermosa», señaló.

Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EEUU.

Se comunicó con el Secretario General de la ONU

Indicó el Presidente Maduro que sostuvo una llamada con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el Jefe de Estado venezolano le reiteró que se viola el Derecho Internacional,

El Presidente señaló que todo el mal que «nos trata de hacer el imperio estadounidense, hoy, se va convirtiendo cada vez más en bendiciones de vida, de lucha, de independencia, de prosperidad y, sobre todo, de futuro garantizado de esta Patria venezolana».

Además, resaltó que en este día el pueblo venezolano salió a las calles desde el pasado lunes 15 de diciembre, a defender sus derechos soberanos sobre la tierra venezolana, su petróleo y minerales.

Llamado al pueblo de Colombia

El Presidente también hizo un llamado a la unión perfecta entre Colombia y Venezuela, para que «nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida».

En esta línea, el líder reiteró que pesar de cuánto la oligarquía ha intentado dividir a Colombia y Venezuela, se mantienen alertas para garantizar la mayor garantía que «tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo, la unión».

«La mayor garantía de paz y estabilidad es la unión. Por eso, hoy, hago un llamado grancolombiano al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, fuerzas políticas y a sus militares. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie intente tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar, el de unión permanente», precisó el líder revolucionario.

Por otra parte, el Mandatario Nacional ratificó su amor profundo al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que «conozco muy bien».

Acuerdo unánime en la Asamblea Nacional rechazando declaraciones de Trump

Durante el evento, realizado en la Sociedad Bolivariana, en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entregó este miércoles al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, un Acuerdo de Repudio a las barbaridades expresadas por el gobierno estadounidense sobre Venezuela el día de ayer.

Con el voto unánime de los 275 diputados, incluyendo a la bancada de oposición, Rodríguez le expresó al Mandatario Nacional que millones de venezolanos salieron a las calles en un «verdadero clamor unánime de indignación» para rechazar las agresiones imperiales.

Tras los pronunciamientos que hiciera el gobernante de los estadounidenses este martes en sus redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional destacó que esos insultos no perseguían otra cosa que «hacerse con la riqueza de Venezuela, apropiarse y robar el petróleo, el oro, y llegaron al más profundo de los desmanes señalando que incluso el territorio de Venezuela les pertenece».

La máxima autoridad del Poder Legislativo explicó que en la deliberación de la Asamblea Nacional quedó perfectamente claro que ellos (gobierno de EE.UU.) no construyeron la industria petrolera, «fueron manos venezolanas los que construyeron la industria del petróleo», detalló.

Al respecto el Jefe de Estado felicitó el trabajo realizado; ya que todos los diputados, sin excepción, repudiaron las extravagantes afirmaciones hechas por el Presidente estadounidense, en las que se pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela; y las mismas serán presentadas en los próximos días ante el Consejo Nacional por la Paz y la Soberanía para seguir adelante.

«Los felicito, de verdad, nosotros estamos en nuestra ley, estamos en nuestra tierra, estamos en nuestro derecho y estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país, el derecho al futuro de sus niños, de sus niñas, de sus familias y de su pueblo», manifestó el Dignatario nacional.