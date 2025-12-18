Cultores de la Gran Misión Viva Venezuela rechazan amenazas imperiales y defienden soberanía nacional

Desde todos los rincones del país, este miércoles los equipos promotores nacional, estadales, municipales y comunales de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, junto a cultoras y cultores, creadoras y creadores, artistas, portadoras y portadores patrimoniales y el pueblo artesano, emitieron un pronunciamiento en el que expresan su categórico rechazo a las amenazas imperiales contra la nación y a cualquier intento de vulnerar su soberanía.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

En el documento, el movimiento cultural venezolano denunció el bloqueo ilegal de las costas venezolanas anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que se trata de una acción sustentada en la obsoleta Doctrina Monroe, con claras pretensiones de apropiación de los recursos naturales y del territorio nacional.

Frente a ello, afirmaron que “la venezolanidad se sostiene en valores históricos de lucha, libertad y dignidad, forjados en las gestas independentistas y en la defensa permanente de la identidad nacional”.

En el pronunciamiento, las y los cultores destacaron que la cultura venezolana es también “una expresión de resistencia y conciencia colectiva”, y señalaron que las amenazas militares sobre el mar Caribe, espacio ancestral del pueblo venezolano, “no doblegarán la voluntad popular ni el compromiso de quienes defienden la identidad cultural del país”.

Ratificaron, además, que Venezuela ejercerá plenamente su soberanía y acompañará la defensa integral de la Patria “con la afirmación cotidiana de su diversidad cultural, presente en la música, la danza, la poesía y las tradiciones populares”.

Manifestaron su mensaje de solidaridad con las comunidades pesqueras afectadas por estas acciones, reconocidas como portadoras de saberes y manifestaciones patrimoniales, así como con las trabajadoras y los trabajadores de la industria petrolera, señalados como objetivos de intereses imperiales. De igual forma, repudiaron las voces que multiplican acusaciones y falsedades contra el pueblo venezolano, calificándolas como expresiones de entreguismo y deslealtad nacional.

Finalmente, las fuerzas culturales del país expresaron su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, impulsor de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, al Gobierno Bolivariano, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un llamado a la unidad, afirmando que Venezuela superará los desafíos actuales con mayor fortaleza, reafirmando su soberanía, su identidad y su profunda vocación cultural.