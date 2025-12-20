Presidente celebró 200 años del Decreto de Chuquisaca, suscrito por el Libertador para proteger el ambiente

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes un acto conmemorativo por los 200 años del Decreto de Chuquisaca, que fue el primer decreto ambientalista de la historia de Nuestra América, suscrito por el Libertador Simón Bolívar en tierras de la actual Bolivia. Con él, se abrió uno de los ejes del proyecto bolivariano que se materializa en nuestros días.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Acompañado por ecologistas y activistas de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, el mandatario dio cabida a este acto desde el Parque Vinicio Adames, en Baruta, estado Miranda, y refirió que prácticamente todos los decretos que el Libertador firmó en la etapa de esplendor de su vida, “están en nuestra Constitución, hecha proyecto de país, hecha doctrina y proyecto de paz y de futuro”.

Maduro en el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, Parque Vinicio Adames, 19 diciembre 2025

En tal sentido, el mandatario denunció que “la barbarie colonialista de entonces (España) y de ahora (EE.UU.), basada en robar recursos y robar a los demás lo que les pertenece, rompió la trinidad originaria del ser humano y de los pueblos que vivían de manera pacífica en América”.

Explicó que, a su juicio, esa trinidad perfecta rota por el colonialismo, es la del equilibrio del ser humano con Dios, el equilibrio perfecto entre los seres humanos con la sociedad y consigo mismos, y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

Por ello, urgió a los movimientos ambientalistas de toda Venezuela a levantar otro mundo, contrario a los intereses destructivos del imperialismo.

Chávez convirtió a Bolívar en proyecto

El presidente Maduro recordó al comandante Hugo Chávez, subrayando que es el original, el verdadero, y quien convirtió en proyecto la visión del Libertador Simón Bolívar, y que, por tanto, el líder eterno, “es el número uno, el comandante de comandantes, el Comandante Supremo y Eterno que está aquí con nosotros, siempre presente, porque donde está el pueblo luchando, Chávez vive”.

Así, dijo que el que resucitó a Bolívar y lo convirtió en proyecto, fue el Comandante Supremo y eterno Hugo Chávez. “Porque donde está el pueblo luchando, ahí está Chávez”, afirmó.

Enumeró que los decretos del Libertador forman parte de su legado político más allá del plano militar. “Bolívar no fue solo un gran jefe militar, sino el jefe genuino de un cambio civilizatorio… de una espiritualidad revolucionaria”, dijo.

Nombró los decretos de los derechos del indio como ciudadano, de distribución de tierras a los indígenas, de creación del sistema educativo de la nación boliviana, el decreto de educación obligatoria para niños huérfanos, la distribución de tierras en Santa Cruz, el censo agrícola para el desarrollo y el decreto de Chuquisaca, como referencias de ese legado.

“Bolívar, con su triunfo contra el colonialismo inició una restauración de los equilibrios que nosotros debemos continuar construyendo”, instruyó.