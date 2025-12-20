Presidente celebró 200 años del Decreto de Chuquisaca, suscrito por el Libertador para proteger el ambiente

 • 0 Comentarios

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes un acto conmemorativo por los 200 años del Decreto de Chuquisaca, que fue el primer decreto ambientalista de la historia de Nuestra América, suscrito por el Libertador Simón Bolívar en tierras de la actual Bolivia. Con él, se abrió uno de los ejes del proyecto bolivariano que se materializa en nuestros días.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Acompañado por ecologistas y activistas de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, el mandatario dio cabida a este acto desde el Parque Vinicio Adames, en Baruta, estado Miranda, y refirió que prácticamente todos los decretos que el Libertador firmó en la etapa de esplendor de su vida, “están en nuestra Constitución, hecha proyecto de país, hecha doctrina y proyecto de paz y de futuro”.

Maduro en el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, Parque Vinicio Adames, 19 diciembre 2025
Ver este vídeo en YouTube.

En tal sentido, el mandatario denunció que “la barbarie colonialista de entonces (España) y de ahora (EE.UU.), basada en robar recursos y robar a los demás lo que les pertenece, rompió la trinidad originaria del ser humano y de los pueblos que vivían de manera pacífica en América”.

Explicó que, a su juicio, esa trinidad perfecta rota por el colonialismo, es la del equilibrio del ser humano con Dios, el equilibrio perfecto entre los seres humanos con la sociedad y consigo mismos, y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

Por ello, urgió a los movimientos ambientalistas de toda Venezuela a levantar otro mundo, contrario a los intereses destructivos del imperialismo.

Chávez convirtió a Bolívar en proyecto

El presidente Maduro recordó al comandante Hugo Chávez, subrayando que es el original, el verdadero, y quien convirtió en proyecto la visión del Libertador Simón Bolívar, y que, por tanto, el líder eterno, “es el número uno, el comandante de comandantes, el Comandante Supremo y Eterno que está aquí con nosotros, siempre presente, porque donde está el pueblo luchando, Chávez vive”.

Así, dijo que el que resucitó a Bolívar y lo convirtió en proyecto, fue el Comandante Supremo y eterno Hugo Chávez. “Porque donde está el pueblo luchando, ahí está Chávez”, afirmó.

Enumeró que los decretos del Libertador forman parte de su legado político más allá del plano militar. “Bolívar no fue solo un gran jefe militar, sino el jefe genuino de un cambio civilizatorio… de una espiritualidad revolucionaria”, dijo.

Nombró los decretos de los derechos del indio como ciudadano, de distribución de tierras a los indígenas, de creación del sistema educativo de la nación boliviana, el decreto de educación obligatoria para niños huérfanos, la distribución de tierras en Santa Cruz, el censo agrícola para el desarrollo y el decreto de Chuquisaca, como referencias de ese legado.

“Bolívar, con su triunfo contra el colonialismo inició una restauración de los equilibrios que nosotros debemos continuar construyendo”, instruyó.

Celebran centenario de “La trepadora” con homenaje conjunto a Simón Bolívar y Rómulo Gallegos (+Fotos)

diciembre 19, 2025

Presidente Maduro rechaza comentarios de Trump: Revelan sus verdaderas intenciones con Venezuela

diciembre 18, 2025

Inicia entrega gratuita de la colección literaria “25 para el 25” en Venezuela y varios países de Latinoamérica 

diciembre 18, 2025

Maduro propone protesta internacional en puertos del mundo en contra de la piratería del gobierno de EE.UU.

diciembre 16, 2025

Presidente Maduro convoca Congreso Bolivariano del Poder Constituyente originario para enero de 2026

diciembre 16, 2025

Presidente Maduro repudió afirmación de Machado de que el 60% de los venezolanos están involucrados en narcotráfico

diciembre 15, 2025

ALBA-TCP condena amenazas militares de EE.UU. e intenciones de reimplantar la Doctrina Monroe

diciembre 15, 2025

Maduro: Los tripulantes del barco petrolero están desaparecidos

diciembre 11, 2025

Maduro: El pueblo de Noruega rechazó un Premio Nobel de la Paz "lleno de sangre y guerra"

diciembre 10, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios