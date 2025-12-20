La Orquesta Filarmónica Nacional celebró la Navidad con un gaitazo en el Teatro Municipal

A sala llena este viernes 19 de diciembre, la Orquesta Filarmónica Nacional, celebró junto al público presente un concierto enérgico denominado “El Gaitazo Filarmónico”, con más de 80 músicos en escena acompañados del tenor Gerardo Valentín y la mezzosoprano Peggy Colina.

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Roiner Ross)

La actividad se convirtió en un deleite sonoro de canciones típicas de la temporada decembrina. Los asistentes homenajearon a los cantantes tarareando temas como “La Piñata”, “Mi Nostalgia”, “Orinoco” y “La Cabra Mocha”, entre otras piezas del catálogo musical navideño.

El presidente de la Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera, agradeció al público y al teatro por la receptividad y majestuosa tarde “La gente ama y quiere la gaita y las tradiciones de nuestro pueblo”.

Manifestó que es una tradición de la Orquesta Filarmónica Nacional, realizar Este tipo de encuentros “Es un gran espectáculo sonoro decembrino. Gracias al estado Zulia por regalarnos la gaita. Vamos en vanguardia para hacer posible la sonrisa y la paz y que Venezuela diga no a la desesperanza.”

Por su parte, el director de la orquesta, Rubén Capriles, con mucha alegría agradeció la presencia de un público que calificó como “gigantesco”. “Terminamos el Gaitazo Filarmónico 2025 y llenamos el Teatro Municipal de Caracas, en vísperas a estas fiestas, recibiendo el 2026 que será de paz y alegría”.

El cantautor Gerardo Valentín dijo que “hoy 19 de diciembre de 2025 es un día inolvidable. Hoy el Teatro Municipal demostró ser uno de los espacios más importantes del país, y el caraqueño demostró que éstas son las mejores navidades que hemos tenido. Este homenaje se vivió con gente mayor, niños y jóvenes, todo el pueblo en armonía disfrutando. Muy gratificante para mí como artista que se sigan abriendo más espacios para la cultura”.

Finalmente, se resalta la experiencia única y sonora vivida en el concierto que exaltó una perspectiva del género vibrante de la Navidad venezolana. Una presentación que celebró nuestra tradición musical y fortaleció el vínculo entre la ciudad, su patrimonio y su gente.